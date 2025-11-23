Tuttosport.com
Tre stelle di Eurogymnica protagoniste al Grand Prix della ginnastica 2025

Davanti a un PalaBigi sold out è andato in scena il Freddy Grand Prix, organizzato dal COL Grand Prix e dalla Federginnastica. Un evento unico che ha riunito il meglio della ginnastica: ritmica, artistica maschile e femminile, aerobica, acrobatica e parkour
2 min
Si è svolto sabato, in un PalaBigi sold out a Reggio Emilia, il Freddy Grand Prix, l’evento organizzato dal COL Grand Prix insieme alla Federazione Ginnastica d’Italia, che raccoglie in un sol colpo il meglio della ginnastica in tutte le sue sfaccettature, dalla ritmica all'artistica maschile, dall'aerobica alla artistica femminile fino all'acrobatica e al parkour. Tra le protagoniste, anche tre stelle di Eurogymnica di livello internazionale: Laura Golfarelli,  Chiara Cortese ed Anna Russo. 

Golfarelli, ormai da tempo componente della squadra nazionale Senior, le tanto amate Farfalle, solo pochi mesi fa ha partecipato ai campionati del mondo di Rio de Janeiro mentre Anna Russo e Chiara Cortese hanno invece vestito la maglia azzurra militando all'interno della squadra nazionale Junior, che per un anno si è allenata sotto la direzione di Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro al Pala 200 di Settimo Torinese. Chiara Cortese, tra l'altro capitano della squadra, ha trascinato le compagne alla conquista di ben 5 medaglie internazionali, tra le quali spicca l'oro, con conseguente titolo europeo ai cinque cerchi,  seguito poi dall'argento mondiale alle dieci clavette.

 Protagoniste insieme a loro Milena Baldassarri e Giorgia Villa, con ospite d'onore la cantante Francesca Michielin. La direzione artistica è stata curata da Giulia Staccioli, ex ginnasta e creatrice della compagnia Kataklò mentre la giornalista Giorgia Rossi, ha presentato l'evento in diretta televisiva su SportFaceTV.

Un'altra bella ed esclusiva esperienza per le tre rappresentanti piemontesi della ritmica nel mondo.

Dopo questo weekend di pausa, spazio alla pedana e al Campionato di Insieme che la prossima settimana partirà con la fase regionale a Saluzzo e con quella Nazionale il 13 e 14 dicembre a Fabriano.

