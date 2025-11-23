Giaguari U21 in crescita: a Ciriè arriva la seconda vittoria consecutiva

Seconda vittoria consecutiva per i Giaguari Under 21 che, dopo le sconfitte rimediate nelle prime due giornate contro le squadre prima e seconda in classifica, riportano il record in pari con la seconda affermazione sul campo di Ciriè (TO) dove hanno avuto la meglio dei Trappers Cecina con il punteggio di 33-8.

Il roster risicatissimo degli ospiti ha probabilmente abbassato le difese dei torinesi, che hanno lasciato via libera agli ospiti permettendogli di andare in vantaggio per primi dopo un bel drive che ha attraversato tutto il campo. La segnatura dei Trappers ha però dato una scossa ai Giaguari che hanno immediatamente risposto con una corsa personale di Bono, che percorreva le venticinque yard che lo separavano dalla end zone facendo uno slalom tra i difensori avversari che non hanno potuto impedirgli la marcatura. Sbagliata la conversione da due punti i Giaguari chiudevano il primo quarto sotto 8-6, ma nel secondo periodo ci pensava il solito Francesco Papeo a rimettere la partita sui binari giusti andando a segno due volte, la prima su corsa da sei yard e poi con una corsa quasi fotocopia dalle sette yard. La trasformazione di Simone Balzo fissava il punteggio del primo tempo sul 19-8.

Nel secondo tempo la stanchezza di unna partita in perenne doppio ruolo si faceva sentire per i Trappers, ed i Giaguari riuscivano a controllare senza grossi problemi la partita, che filava via rapida e senza grossi scossoni.

Antony Choupo metteva il suo sigillo all’incontro con una corsa da due yard e relativa trasformazione da due punti nel terzo quarto, e poi il punteggio veniva definitivamente fissato sul 33-8 finale da un touchdown pass di Alessio Povero ricevuto da Daniel Osayomwanbor.

Con questa vittoria i ragazzi di coach Ramler mantengono in solitaria il quarto posto in classifica, l’ultimo valido per i playoff, aumentando il vantaggio sulla prima inseguitrice di una partita.

La prossima settimana i Giaguari saranno nuovamente in campo a Busto Arsizio contro i Blue Storm nella partita che potrebbe regalare la matematica certezza della qualificazione alle semifinali prima di chiudere la regular season al Vigorelli di Milano contro i Rhinos il secondo weekend di dicembre.