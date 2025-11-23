Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Giaguari U21 in crescita: a Ciriè arriva la seconda vittoria consecutiva

Dopo un avvio difficile, i Giaguari riportano il record in parità superando nettamente i Trappers Cecina 33-8. Prestazione solida in trasferta e secondo successo di fila che rilancia la squadra
2 min
Giaguari U21 in crescita: a Ciriè arriva la seconda vittoria consecutiva © Massimo Foglio

Seconda vittoria consecutiva per i Giaguari Under 21 che, dopo le sconfitte rimediate nelle prime due giornate contro le squadre prima e seconda in classifica, riportano il record in pari con la seconda affermazione sul campo di Ciriè (TO) dove hanno avuto la meglio dei Trappers Cecina con il punteggio di 33-8.

Il roster risicatissimo degli ospiti ha probabilmente abbassato le difese dei torinesi, che hanno lasciato via libera agli ospiti permettendogli di andare in vantaggio per primi dopo un bel drive che ha attraversato tutto il campo. La segnatura dei Trappers ha però dato una scossa ai Giaguari che hanno immediatamente risposto con una corsa personale di Bono, che percorreva le venticinque yard che lo separavano dalla end zone facendo uno slalom tra i difensori avversari che non hanno potuto impedirgli la marcatura. Sbagliata la conversione da due punti i Giaguari chiudevano il primo quarto sotto 8-6, ma nel secondo periodo ci pensava il solito Francesco Papeo a rimettere la partita sui binari giusti andando a segno due volte, la prima su corsa da sei yard e poi con una corsa quasi fotocopia dalle sette yard. La trasformazione di Simone Balzo fissava il punteggio del primo tempo sul 19-8.

Nel secondo tempo la stanchezza di unna partita in perenne doppio ruolo si faceva sentire per i Trappers, ed i Giaguari riuscivano a controllare senza grossi problemi la partita, che filava via rapida e senza grossi scossoni.

Antony Choupo metteva il suo sigillo all’incontro con una corsa da due yard e relativa trasformazione da due punti nel terzo quarto, e poi il punteggio veniva definitivamente fissato sul 33-8 finale da un touchdown pass di Alessio Povero ricevuto da Daniel Osayomwanbor.

Con questa vittoria i ragazzi di coach Ramler mantengono in solitaria il quarto posto in classifica, l’ultimo valido per i playoff, aumentando il vantaggio sulla prima inseguitrice di una partita.

La prossima settimana i Giaguari saranno nuovamente in campo a Busto Arsizio contro i Blue Storm nella partita che potrebbe regalare la matematica certezza della qualificazione alle semifinali prima di chiudere la regular season al Vigorelli di Milano contro i Rhinos il secondo weekend di dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS