43ª edizione TransBorgaro: spettacolo, entusiasmo e passione nell'evento internazionale di motocross

Il tracciato di via Stati Uniti a Borgaro ha visto impegnati i campioni degli anni ‘70, ‘80, ‘90, 2000 e i millennials, per la prima volta in pista a Borgaro.

Oltre 10mila gli appassionati del cross che tra sabato e domenica hanno invaso il circuito per seguire i fuoriclasse presenti, capaci con prestazioni altamente spettacolari, di esaltare il pubblico, tra i quali Severino Ostorero, figlio dell’indimenticabile Emilio, e l’attore Franco Neri.

Nella categoria anni ‘70, forfait dello statunitense Broc Glover, fermato da un problema fisico. Il campione statunitense, sette trionfi nelle ultime 7 edizioni, ha incoronato il successore sbandierando la bandiera a scacchi che ha sancito il trionfo di Luciano Picco davanti a Donato Cristallo e Pietro Miccheli. Messo fuori gioco da una caduta, nella seconda manche, il belga Marc Velkeneers, autore del miglior tempo nella prima frazione.