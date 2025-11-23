43ª edizione TransBorgaro: spettacolo, entusiasmo e passione nell'evento internazionale di motocross

Il tracciato di via Stati Uniti a Borgaro ha visto impegnati i campioni degli anni ‘70, ‘80, ‘90, 2000 e i millennials, per la prima volta in pista a Borgaro.
Oltre 10mila gli appassionati del cross che tra sabato e domenica hanno invaso il circuito per seguire i fuoriclasse presenti, capaci con prestazioni altamente spettacolari, di esaltare il pubblico, tra i quali Severino Ostorero, figlio dell’indimenticabile Emilio, e l’attore Franco Neri.
Nella categoria anni ‘70, forfait dello statunitense Broc Glover, fermato da un problema fisico. Il campione statunitense, sette trionfi nelle ultime 7 edizioni, ha incoronato il successore sbandierando la bandiera a scacchi che ha sancito il trionfo di Luciano Picco davanti a Donato Cristallo e Pietro Miccheli. Messo fuori gioco da una caduta, nella seconda manche, il belga Marc Velkeneers, autore del miglior tempo nella prima frazione.
Negli anni ‘80 ha trionfato, per l’ennesima volta, l’americano Doug Dubach, davanti al connazionale Bader Manneh e all’azzurro Federico Brondi.
Nella divisione riservata ai ‘90 primo posto per Alex Puzar, protagonista assoluto di giornata. Il pilota piemontese con due manches spettacolari ha superato il russo Sergey Garin e il belga Bengt Laeremans.
Nei 2000 perentoria affermazione di David Philippaerts, primo in entrambe le manches a conferma di un dominio totale. Secondo posto per Chicco Chiodi, terzo Lauris Freibergs.
Nella categoria millennials, novità assoluta di questa edizione, ha avuto la meglio Mattia Nardo, che ha preceduto Lorenzo Bonino e Denis Gentile. Sul podio sono il vincitore è stato premiato da Broc Glover.
Da segnalare, infine, il premio alla carriera consegnato ad Alberto Angiolini, due volte campione italiano negli anni ‘70, salutato e applaudito dal pubblico nell’emozionante giro d’onore che ha preceduto finale dei 2000.