Dodecarun: Francesco Carrera vince la tappa e la classifica finale

Francesco Carrera era dato tra i favoriti della Fiat Turin Half Marathon, ma la voglia di imporsi nel circuito Dodecarun – dopo il lungo testa a testa con Alessandro Cafasso – lo ha portato sulle strade di Castelletto Monferrato, dove ha letteralmente dominato la seconda edizione del Giro di Dino , la gara ideata da Giorgio Goggi per ricordare Dino Gandin, il runner scomparso nel 2022. Carrera, sui 18 chilometri e 300 metri del tracciato – tradizionalmente utilizzato per gli allenamenti da tutti i maratoneti della zona, a partire dalla medaglia d’argento mondiale Valeria Straneo - , ha domato subito la resistenza di Cafasso, giunto al traguardo staccato di quasi quattro minuti.

Con questo successo, il 35enne di Borgosesia ha superato in classifica lo stesso Cafasso, arrivato a Borgosesia con 18 punti di vantaggio. «Dodecarun è stato una bella scoperta – ha detto dopo la gara – A me piace gareggiare molto, e l’idea di avere una classifica da controllare ogno domenica è stata molto stimolante. La prova di oggi? Mi ero prefissato un ritmo da 3 minuti e 20 secondi al chilometro, ho chiuso a 3’19”: direi che posso essere soddisfatto».

In campo femminile, chiuso il discorso della classifica (vinta da Sofia Cafasso con netto anticipo sulla tappa conclusiva), il Giro di Dino ha visto il successo di Ilaria Zavanone (Brancaleone Asti) che ha chiuso in 1.12’19” (sedicesimo tempo assoluto), precedendo Laura De Maria e Imma Tomasova.

«Un percorso molto impegnativo – ha commentato – anche per il freddo. La mia stagione è alla fine: forse correrò ancora la mezza maratona di Trino, domenica prossima, poi avrò tutto dicembre per recuperare».

Quarta, in 1.16’58”, la master astigiana Debora Ferro, che con questo piazzamento ha consolidato il suo secondo posto nella classsifica finale del circuito.

Questi i risultati di Castelletto Monferrato:

Uomini. 1. Francesco Carrera (Casone Noceto) 59’19; 2. Cafasso (Alpi Apuane)1.03’45”; 3. Fontana (Fulgor Prato Sesia) 1.03’50; 4. Aragno (Atl. Fossano ‘75 1.04’18”; 5. Sovera (Atl. Saluzzo) 1.04’33”; 6. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 1.05’44”; 7. Tassone (Vittorio Alfieri) 1.06’45”; 8. Scabbio (Atl. Novese) 1.07’26; 9. Martinotti (Verdenero) 1.07’37”; 10. Arnoletti (Santhià) 1.08’57”; 11. Del Grosso (Runcard) 1.09’18”; 12. Pignocchino (Atl. Monterosa Arnad) 1.09’55; 13. Frattini (Atl. Novese) 1.10’19”; 14. Gibellini (Cambiaso Risso GE) 1.11’47”; 15. Zulian (Brancaleone AT) 1.11’57”; 16. Desana (Frecce Bianche) 1.16’10”; 17. Mangiarino (Atl. Monterosa Arnad) 1.13’25”; 18. Cane (Frecce Bianche) 1.14’01”; 19. Pezzana (Cambiaso Risso GE) 1.15’13”; 20. De Martino (Atl. Novese) 1.15’18”.

Donne. 1. Zavanone (Brancaleone AT) 1.12’19”; 2. De Maria (Vittorio Alfieri AT) 1.15’54”; 3. Tomasova (Atl. Santhià) 1.16’05”; 4. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 1.15’58”; 5. Laino (Brancaleone AT) 1.18’54”; 6. Salzani (Atl. Novese) 1.19’08”; 7. Bonafè (Atl. Alessandria) 1.20’50”; 8. Caviglia (Run of Made) 1.21’20”; 9. Giovine (Brancaleone AT) 1.21’46”; 10. Rabbia (Brancaleone AT) 1.24’35”; 11. Cairo (Run of Made) 1.25’05”; 12. Mocci (Bio Correndo Avis) 1.25’07; 13. Frezza (Gruppo Città di Genova) 1.25’45”; 14. Fossa (Atl. Novese) 1.25’52”; 15. Definis (Atl. Borgaretto ‘75) 1.26’14”; 16. Tahirova (Atl. Santhià) 1.26’20”; 17. Peruzzo (Atl. Novese) 1.28’33”; 18. Rinolfi (Atl. Fratttini) 1.30'14; 19. Diaferia (Atl. Valsesia) 1.30’32”; 20. Davolio (Woman Triathlon Italia) 1.30’54”.

Queste le classifiche finali del circuito Dodecarun

Uomini. 1.Francesco Carrera (Casone Noceto) 1127 punti; 2. Cafasso (Alpj Apuane) 953 ; 3. Sovera (Atl. Saluzzo) 835; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 663; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 637; 6. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 620; 7. Celestre (Atl. Alessandria) 476;. 8. Zanotti (Atl. Pinerolo) 397; 9. Fontana (Fulgor Prato Sesia) 394; 10. Agoglia (Brancaleone Asti) 370.

Donne. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino) 1032 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 947; 3. Laino (Brancaleone Asti) 870; 4. Primo (Borgaretto ’75) 817. 5. Rabbia (Brancaleone AT) 726; 6. Cammaleri (Borgaretto ’75) 516; 7. Sulis (Brancaleone Asti) 351; 8. Giusto (Atl. Pinerolo) 310; 8. Conoscenti (Borgaretto ’75) 301; 9. Borello (Atl. Canavesana) 262;