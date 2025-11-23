La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince il derby torinese con la Wash4green Monviso Volley

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince 3-1 il derby torinese con la Wash4green Monviso Volley e centra l’ottavo successo in campionato. Il risultato matura in due ore di alti e bassi in cui entrambe le squadre faticano a esprimere il loro miglior gioco. Coach Negro schiera l’ormai consueto starting six, mentre Marchiaro mischia un po’ le carta inserendo inizialmente Siftar in diagonale con Battistoni. Le biancoblù partono bene ma si lasciano sfuggire il primo set ai vantaggi (24-26) dopo un set point annullato dalle ospiti. Il secondo set sembra seguire un po’ lo stesso copione ma dopo la rimonta pinerolese da 21-15 a 21-18 le ragazze di Negro riescono a dare la spallata decisiva (25-19). Nella seconda parte di gara la strada si fa più in discesa per Chieri che, avvantaggiata anche da una pallonata sul volto che costringe Davyskiba a lasciare il campo, fatica soltanto nelle fasi iniziali per poi chiudere 25-17 e 25-19. Nel tabellino finale fanno la voce grossa Nemeth (27 punti e premio di MVP) e Dervisaj (19). A Monviso non bastano 15 punti di D’Odorico.

La cronaca

Primo set – Sul 2-3 Chieri piazza il primo break a 7-3 grazie ai punti di Nemeth, Cekulaev, Nervini e Van Aalen, inframezzati da un errore di Siftar. Dopo il time-out di Marchiaro le ospiti si sbloccano con Dodson (7-4). Le padrone di casa allungano a +6 con una diagonale di Nemeth aiutata dal nastro (10-4). Nelle fasi centrali del set Monviso ricuce a -2 dopo un attacco di D’Odorico su cui il videocheck riscontra un tocco del muro e un primo tempo vincente di Dodson (16-14). Negro ferma il gioco e al rientro Davyskiba serve fuori (17-14). Degradi subentra a Nervini. Sul 19-16 Marchiaro cambia la diagonale inserendo Bridi e Malual. Il punto successivo è di Chieri con Nemeth e il coach ospite ferma il gioco per la seconda volta (20-16). D’Odorico con un ace e Malual riportano sotto Monviso (20-19). Al rientro dal time-out di Negro la parallela di Nemeth vale il 21-19. La rimonta pinerolese si concretizza sul 21-21 dopo un altro primo tempo di Dodson. Le ospiti passano avanti per la prima volta con Davyskiba dopo una gran difesa di Malual su Nemeth (22-23). Nervini sigla il 23-23. Cakulaev a muro dà a Chieri la prima palla set, annullata da Dodson. Segue il 24-25 di Davyskiba, quindi Dodson sigla il 24-26.

Secondo set – Grande equilibrio fino al 7-7 quando Chieri con Nervini, Nemeth e un muro di Gray ottiene il primo break (10-7). Due errori in attacco di Siftar e Davyskiba incrementano il vantaggio biancoblù (16-11). Marchiaro cambia il sestetto inserendo prima Malual e Bridi, poi anche Akrari. Sul 21-15 Monviso dimezza il passivo con Malual, un ace di D’Odorico e un muro di Akrari (21-18). Nemeth sblocca Chieri che poi senza affanni chiude 25-19 alla prima palla set dopo un errore di Davyskiba.

Terzo set – La Wash4green rientra in campo con Malual in diagonale con Battistoni. Dopo i muri di Nemeth e Gray (2-0) il punteggio gira rapidamente a favore di Monviso che strappa a 2-5 grazie agli errori di Nervini e Nemeth. Il time-out di Negro restituisce ordine alle sue ragazze che iniziano a recuperare, raggiungono la parità a 7 con Nemeth e passano in vantaggio per la prima volta con Nervini (11-10). Intanto Davyskiba dopo una pallonata sul volto deve cedere il campo a Siftar. Nella seconda parte del set il vantaggio biancoblù cresce a +4 sul 17-13 (errore di Dodson), +5 sul 21-16 (mani out di Nemeth) e +7 sul 24-17 (errore della neo entrata Harbin). Darvisaj chiude 25-17.

Quarto set – Sul 6-5 Van Aalen realizza il 7-5 con un tocco di seconda, quindi va sulla linea dei 9 metri: il suo turno di servizio prosegue fino al 14-5, con tre punti di Gray, due di Dervisaj e uno di Nemeth. La spallata ipoteca set e partita a favore delle ragazze di Negro che nel prosieguo controllano senza particolari difficoltà e alla seconda di sei palle match fanno scendere i titoli di coda con Nemeth (25-19).

Il commento

Nicola Negro: «Oggi non abbiamo brillato, ma già in allenamento un po’ tutta l’ultima settimana è stata così. Il primo set l’abbiamo abbastanza regalato perché avevamo un vantaggio importante e non l’abbiamo gestito. Negli altri set i punteggi sono stati abbastanza netti ma sicuramente non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo. Sono tre punti importantissimi e pesanti perché sappiamo che il valore di Monviso non è quello che dice la classifica oggi».

Yasmina Akrari: «Questo palazzetto e sempre caldo, è bello giocare anche da avversaria. Ci portiamo a casa i primi due set giocati bene da parte nostra. L’uscita di Davyskiba ci ha un po’ spiazzate, lei è un giocatore importante. Non dovevamo lasciarla comunque andare così, dovevamo metterci qualcosa in più soprattutto nell’ultimo set. Ci portiamo comunque a casa le sensazioni positive dei primi due set».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Wash4green Monviso Volley 3-1

Parziali (24-26; 25-19; 25-17; 25-19)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Nemeth 27, Gray 7, Cekulaev 9, Nervini 10, Dervisaj 19; Spirito (L); Degradi, Dambrink. N. e. Antunovic, Alberti, Ferrarini, Bah, Bonafede (2L). All. Negro.

WASH4GREEN PINEROLO: Battistoni 2, Siftar 7, Dodson 9, Sylves 3, D’Odorico 15, Davyskiba 9; Moro (L); Bridi, Malual 10, Akrari 4, Harbin, Bussoli 1. N. e. Scialanca, Reknere (2L). All. Marchiaro; 2° Naddeo.

ARBITRI: Gaetano di Lamezia Terme e Zanussi di Casale sul Sile.

NOTE: presenti 1342 spettatori. Durata set: 29′, 24′, 24′, 26′. Errori in battuta: 11-12. Ace: 2-3. Ricezione positiva: 70%-67%. Ricezione perfetta: 34%-19%. Positività in attacco: 42%-34%. Errori in attacco: 10-12. Muri vincenti: 12-5. MVP: Nemeth.