La Reale Mutua Torino ritrova la vittoria 

Per citare Caparezza, trattandosi di una trasferta in Puglia, la Reale Mutua Basket Torino sarebbe “fuori dal tunnel”, in questo caso il tunnel delle sconfitte consecutive. Dopo la preoccupante striscia di cinque ko di fila, la squadra di coach Moretti ritrova finalmente la vittoria sul campo di Ruvo di Puglia, in uno scontro che aveva acquisito un peso specifico importante trattandosi di due squadre che erano appaiate a 4 vittorie e 8 sconfitte. Robert Allen (21 punti e 15 rimbalzi) ha trascinato Torino per trovare una vittoria necessaria non solo per il morale ma anche concretamente per tornare a racimolare punti vitali per allontanarsi dalla zona calda della classifica, in vista di un altro impegno importante nel turno infrasettimanale tra soli tre giorni contro Roseto, questo mercoledì tra le mura amiche del Pala Gianni Asti.

QUINTETTI

Ruvo di Puglia: Laquintana, Moody, Brooks, Jerkovic, Ulaneo

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Partenza a ritmi contenuti e all’insegna dell’equilibrio, con la Reale Mutua che trova punti da Allen ma soprattutto sfruttando i rimbalzi in attacco, mentre i pugliesi rispondono con la solidità di Jerkovic. Torino prova a creare un solco con due triple di Severini e Tortù ma i gialloblù faticano a decollare ed è solo +2 alla chiusura della prima frazione: 16-18.

Torino continua a cercare quella scintilla necessaria per smuovere l’equilibrio dell’incontro, prima con un gioco a due da highlight tra Teague e Allen, poi con le triple di Massone e di un ritrovato Tortù, ma all’improvviso due palle perse banali dei gialloblù danno vita a un parziale fulmineo firmato da Moody: l’inerzia del gioco si sposta dalla parte di Ruvo che trova il sorpasso e accende il suo pubblico. Si va alla pausa lunga con i padroni di casa avanti 36-35.

Al rientro in campo, Robert Allen si carica sulle spalle l’attacco gialloblù, continuando a trovare punti nei pressi del ferro, mentre la difesa torinese contiene i pugliesi, trovando in Massone la contromisura ideale per limitare Moody. In questo modo la Reale Mutua inizia a generare un gap solido, salendo in doppia cifra di vantaggio. Ruvo è in confusione, Torino ne approfitta e mette in ritmo Severini per il massimo vantaggio sul +17, prima della tripla di Anumba che chiude il terzo periodo sul 46-60.

Torino chiamata a gestire e proteggere il vantaggio in un ultimo quarto caratterizzato da tanta confusione in campo, con falli tecnici e antisportivi da una parte e dall’altra. Ruvo ha provato, pur con lucidità altalenante, a rientrare in partita ma la Reale Mutua ha fatto suoi i due punti grazie alla concretezza di Allen e Schina. Risultato finale 65-79.

Coach Moretti nel postpartita: «Prima di tutto faccio i complimenti ai miei ragazzi, sono stati straordinari nell’affrontare questa settimana intensa di lavoro e nell’interpretare questa partita nel modo corretto. Abbiamo controllato il ritmo della partita e abbiamo limitato bene il potenziale offensivo di Ruvo. Anche la lotta a rimbalzo è stata importante per noi, così come la solita produzione dei nostri americani. Credo che la vittoria sia meritata».

Crifo Wines Ruvo di Puglia - Reale Mutua Torino 65-79

Parziali (16-18, 20-17, 10-25, 19-19)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Tommaso Laquintana 14 (3/7, 1/2), Mihajlo Jerkovic 12 (2/3, 1/4), Aanen Moody 10 (2/4, 2/6), Micheal Anumba 8 (2/3, 1/1), Pierre Brooks ii 7 (2/4, 1/3), Scott Ulaneo 5 (2/2, 0/0), Jacopo Borra 4 (1/3, 0/0), Aleksa Nikolic 3 (0/0, 1/4), Bernardo Musso 2 (1/1, 0/2), Thomas Reale 0 (0/1, 0/1), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Filippo Di zanni 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 25 3 + 22 (Scott Ulaneo 5) - Assist: 8 (Tommaso Laquintana 4).

Reale Mutua Torino: Robert Allen 21 (8/12, 1/2), Macio Teague 15 (6/11, 0/6), Federico Massone 12 (2/4, 2/6), Matteo Schina 10 (2/2, 2/4), Lorenzo Tortu' 9 (0/2, 2/6), Giovanni Severini 6 (0/1, 2/3), Davide Bruttini 6 (3/5, 0/0), Umberto Stazzonelli 0 (0/1, 0/0), Marco Cusin 0 (0/1, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Robert Allen 15) - Assist: 10 (Macio Teague, Matteo Schina 3).