Cuneo conquista un punto importante in casa con Modena

Di fronte ad oltre tre mila spettatori è andato di scena al Palasport di Cuneo il Big match dal sapore amarcord, tra la MA Acqua S.Bernardo Cuneo e la Valsa Group Modena.

Una vera battaglia, come si spera saranno tutte le partite della stagione per la neopromossa biancoblù, perché ricordiamoci che l'obiettivo è riuscire a portare a casa qualcosa da tutti i confronti e stasera la missione è decisamente compiuta.

Il primo set ha visto partire avanti i gialloblu e seppure i cuneesi si siano avvicinati molto sul finale, il parziale si è concluso per 25-23 a favore dei modenesi. La seconda frazione invece, da metà set ha visto l'escalation biancoblù sino al 25-22. Nel terzo set la differenza è data dai muri positivi di Modena e i troppi errori dei padroni di casa. Il punteggio finale è di 25-18 per gli emiliani.

Il quarto parziale mette a dura prova le coronarie di tutti i presenti. Un gioco punto a punto che si allunga ai vantaggi, caldi, sofferti, potenti, colpi non solo in campo ma anche di videocheck. Un trasporto generale, dal campo fino all’ultimo seggiolino delle gradinate in alto i sospiri per ogni pallone, poi il boato sulla sentenza finale del 36-34 per i padroni di casa. Il palazzo settimo uomo in campo anche in questa occasione.

Il match approda così al tie-break dove Modena parte avanti di +6. Al cambio campo il parziale è sull'8-2 per i modenesi che vanno a prendersi la vittoria per 3-2 (15-10).

Eletto MVP del match Davyskiba Vlad premiato dalla Famiglia Pavan di Cuneo INOX, sponsor del match day.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Giuliani schiera: Tizi-Oualou palleggio, Buchegger opposto, Mati e Sanguinetti al centro, Davyskiba e Porro schiacciatori; Perry (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Punto sicuramente importantissimo, dopodiché credo che si debba fare qualcosina in più, che oggi potevamo fare qualcosina in più con molta serenità e riconoscendo i giusti meriti all’avversario. E’ stato molto importante vincere il quarto set in quel modo, ai vantaggi, un set tirato».

Prossimo appuntamento dei cuneesi Domenica 30 novembre alle ore 17.00 in trasferta a Civitanova Marche ospiti della Cucine Lube Civitanova; ottava gara di andata del campionato di SuperLega. Cuneo tornerà a giocare in casa Giovedì 4 dicembre alle ore 20.45 in diretta Rai Sport oltre a VBTV ospitando Milano e Domenica 7 dicembre alle ore 18.00 in diretta Dazn e VBTV contro Verona.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Valsa Group Modena 2-3

Parziali (23-25/25-22/18-25/36-34/10-15)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 4, Feral 15, Stefanović 9, Codarin 5, Sedlacek 15, Zaytsev 11; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo, Oberto, Bonomi. N.e. Giraudo, Copelli, Sala, Colasanti(L2).

All.: Matteo Battocchio

Aiuto All.: Mauro Rizzo

Aiuto All.: Fabio Genre

Ricezione positiva: 36%; Attacco: 48%; Muri 6; Ace 4.

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Buchegger 18, Mati 7, Sanguinetti 15, Davyskiba 20, Porro 15; Perry (L1); Massari 1, Anzani (K), Bento, Ikhbayri, Giraudo. N.e. Tauletta, Federici (L2).

All.: Alberto Giuliani

II All.: Marco Lionetti

III All.: Roberto Ciamarra

Ricezione positiva: 38%; Attacco: 50%; Muri 10; Ace 9.

Durata set: 27’, 26’, 22’, 44’, 15’.

Durata totale: 134’.

Arbitri: Massimiliano Giardini, Dominga Lot, Antonino Di Lorenzo.