BCC Derthona: rimonta e vittoria a San Martino di Lupari

L’Autosped BCC Derthona vince la seconda gara consecutiva in campionato, nuovamente in trasferta sul campo dell’Alama San Martino di Lupari. La squadra allenata da Cutugno insegue nel punteggio per larghissimi tratti, reagisce con personalità e coralità (24 assist alla sirena) a ogni break avversario e con un eccellente ultimo quarto su entrambe le metà campo (13-31 di parziale) ribalta l’incontro e agguanta in classifica proprio le avversarie di stasera. La vittoria di oggi, per la rimonta e lo sforzo collettivo compiuto, è una delle più belle nella storia in Serie A del BCC, guidata dalla sontuosa doppia doppia (27 punti e 16 rimbalzi) di Pallas Kunaiyi-Akpanah, prima di quattro giocatrici in doppia cifra (Conte 16, Penna 15 e Melchiori 11, con i canestri decisivi). Positivo anche il debutto in biancorosso di Cornelia Fondren (7 punti, 5 rimbalzi e 4 assist).
Primo quarto complesso a San Martino di Lupari per il BCC: la squadra allenata da Cutugno subisce la verve avversaria propiziata dalle triple di Sabel, che permettono alle venete di allungare sino al 26-13 del 10’. Nella seconda frazione, le Lupe allungano sino al +16 (40-24), prima che le giocate di Conte e Penna nella seconda metà del quarto accorcino il gap sino al 44-36 dell’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi, l’incontro scorre sugli stessi binari fatti di parziali e contro parziali: l’Autosped si avvicina a più riprese a due possessi di distanza, ma nelle battute conclusive del periodo, San Martino trova i canestri che valgono il nuovo allungo (71-60 al 30’). Nell’ultimo quarto, azione dopo azione, arrivando al ferro e trovando punti da seconda opportunità, il BCC mette la testa avanti (78-79) coronando una grande rimonta. Si arriva così a un finale in volata negli ultimi tre minuti, in cui l’Autosped trova il break decisivo e vincente con i canestri di Kunaiyi e Melchiori, che valgono l’84-91 alla sirena.
Il commento di Pallas Kunaiyi-Akpanah: «Abbiamo sempre continuato a lottare anche quando eravamo oltre la doppia cifra di svantaggio, grazie alla guida dello staff e alla leadership di Francesca Melchiori abbiamo rimontato. All’intervallo non eravamo felici della prestazione, nel secondo tempo le mie compagne mi hanno aiutata e incoraggiata e ho dato il mio contributo a questo successo».
Le parole di coach Orazio Cutugno: «Abbiamo fatto una partita solida, come dimostra la resistenza ai parziali che abbiamo subito. Abbiamo fatto 24 assist, che contro questa pressione è simbolo di controllo di quello che succede in campo. Non abbiamo mai smesso di crederci nel finale, abbiamo fatto quattro o cinque difese consecutive che ci hanno fatto vincere la partita. Il processo che stanno facendo le ragazze è sempre stato di crescita, al di là dei risultati che aiutano. L’inserimento di una giocatrice nuova, esperta e solida come Fondren aiuta, continuiamo a lavorare con impegno ed entusiasmo».
Alama San Martino di Lupari - Autosped BCC Derthona 84-91
Parziali (26-13, 44-36, 71-60)
San Martino: D’Alie 7, Guarise 5, Scott 18, Cvijanovic 12, Hobbs 5, Mioni ne, Gilli 2, Del Pero 9, Pilatone ne, Sabel 26, Cecotti ne, Donato ne. All. Piazza.
BCC Derthona: Dotto, Kunaiyi 27, Fontaine 9, Conte 16, Toffolo 2, Leonardi, Fondren 7, Arado ne, Suarez 4, Melchiori 11, Penna 15. All. Cutugno.