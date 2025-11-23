BCC Derthona: rimonta e vittoria a San Martino di Lupari

L’ Autosped BCC Derthona vince la seconda gara consecutiva in campionato, nuovamente in trasferta sul campo dell’ Alama San Martino di Lupari . La squadra allenata da Cutugno insegue nel punteggio per larghissimi tratti, reagisce con personalità e coralità (24 assist alla sirena) a ogni break avversario e con un eccellente ultimo quarto su entrambe le metà campo (13-31 di parziale) ribalta l’incontro e agguanta in classifica proprio le avversarie di stasera. La vittoria di oggi, per la rimonta e lo sforzo collettivo compiuto, è una delle più belle nella storia in Serie A del BCC, guidata dalla sontuosa doppia doppia (27 punti e 16 rimbalzi) di Pallas Kunaiyi-Akpanah, prima di quattro giocatrici in doppia cifra (Conte 16, Penna 15 e Melchiori 11, con i canestri decisivi). Positivo anche il debutto in biancorosso di Cornelia Fondren (7 punti, 5 rimbalzi e 4 assist).

Primo quarto complesso a San Martino di Lupari per il BCC: la squadra allenata da Cutugno subisce la verve avversaria propiziata dalle triple di Sabel, che permettono alle venete di allungare sino al 26-13 del 10’. Nella seconda frazione, le Lupe allungano sino al +16 (40-24), prima che le giocate di Conte e Penna nella seconda metà del quarto accorcino il gap sino al 44-36 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, l’incontro scorre sugli stessi binari fatti di parziali e contro parziali: l’Autosped si avvicina a più riprese a due possessi di distanza, ma nelle battute conclusive del periodo, San Martino trova i canestri che valgono il nuovo allungo (71-60 al 30’). Nell’ultimo quarto, azione dopo azione, arrivando al ferro e trovando punti da seconda opportunità, il BCC mette la testa avanti (78-79) coronando una grande rimonta. Si arriva così a un finale in volata negli ultimi tre minuti, in cui l’Autosped trova il break decisivo e vincente con i canestri di Kunaiyi e Melchiori, che valgono l’84-91 alla sirena.

Il commento di Pallas Kunaiyi-Akpanah: «Abbiamo sempre continuato a lottare anche quando eravamo oltre la doppia cifra di svantaggio, grazie alla guida dello staff e alla leadership di Francesca Melchiori abbiamo rimontato. All’intervallo non eravamo felici della prestazione, nel secondo tempo le mie compagne mi hanno aiutata e incoraggiata e ho dato il mio contributo a questo successo».

Le parole di coach Orazio Cutugno: «Abbiamo fatto una partita solida, come dimostra la resistenza ai parziali che abbiamo subito. Abbiamo fatto 24 assist, che contro questa pressione è simbolo di controllo di quello che succede in campo. Non abbiamo mai smesso di crederci nel finale, abbiamo fatto quattro o cinque difese consecutive che ci hanno fatto vincere la partita. Il processo che stanno facendo le ragazze è sempre stato di crescita, al di là dei risultati che aiutano. L’inserimento di una giocatrice nuova, esperta e solida come Fondren aiuta, continuiamo a lavorare con impegno ed entusiasmo».

Alama San Martino di Lupari - Autosped BCC Derthona 84-91

Parziali (26-13, 44-36, 71-60)

San Martino: D’Alie 7, Guarise 5, Scott 18, Cvijanovic 12, Hobbs 5, Mioni ne, Gilli 2, Del Pero 9, Pilatone ne, Sabel 26, Cecotti ne, Donato ne. All. Piazza.

BCC Derthona: Dotto, Kunaiyi 27, Fontaine 9, Conte 16, Toffolo 2, Leonardi, Fondren 7, Arado ne, Suarez 4, Melchiori 11, Penna 15. All. Cutugno.