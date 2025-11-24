Pinerolo Ghiaccio: i risultati del weekend!

Weekend ad alta intensità per il settore giovanile e le prime squadre, che tra Torino, Zoldo, Padova, Cortina e Torre Pellice hanno portato sul ghiaccio grinta, passione e tanto cuore. Sabato al Palatazzoli di Torino si è svolto il raggruppamento U12 con Real Torino/Aosta, Pinerolo, Torino Bulls e Milano: i nostri piccoli atleti hanno dato spettacolo, giocando con entusiasmo e impegno dal primo all’ultimo cambio.

A Zoldo, per la categoria U16 in collaborazione con i Milano Devils, i giovani pinerolesi hanno combattuto fino all’ultimo disco contro i padroni di casa, chiudendo la partita sul 4–3. Serata da ricordare invece a Padova, dove gli Storm Pinerolo dell’IHL1 hanno dominato sui Padova Waves imponendosi con un netto 6–0: prestazione maiuscola e tanta fiducia per la sfida della prossima settimana.

La domenica si è aperta a Torre Pellice con la IHLW, dove le Rebelles hanno affrontato le Trentino W con grande determinazione, cedendo però per 8–3 nonostante impegno e carattere. Nel pomeriggio gli U19 sono scesi sul ghiaccio di Cortina per affrontare Cortina/Alleghe: dopo un primo periodo chiuso in parità, gli avversari hanno preso il largo fino al 6–3 finale.

A chiudere il weekend, ancora a Torre Pellice, è stata la U14 che ha sfidato i Bulldogs padroni di casa. Gli Storm hanno messo sul ghiaccio una prestazione generosa, combattendo su ogni disco e mostrando grande determinazione. Nota di merito per il goalie Catania, autore di una prova monumentale: parate decisive, riflessi da highlight reel e una presenza tra i pali che ha tenuto la squadra in partita nei momenti più difficili. Una vera saracinesca, in puro stile hockey! Nonostante la battaglia, il match si è chiuso 6–3 per i Bulldogs.