L'MTS SER Santena lotta contro Lessona, ma arriva un'altra sconfitta

Trasferta tosta per le tigri santenesi che giocano punto a punto contro le padrone di casa. Partita dopo partita Destefanis e compagne migliorano fondamentali come ricezione e difesa e solo qualche errore e imprecisione in attacco fanno la differenza
4 min
Altra trasferta tosta per le tigri santenesi dell'MTS, ospiti del Teamvolley di Lessona, allenate dall'ex di turno Bellagotti. Una partita preparata nei minimi dettagli dalla coach Demichelis, giocata punto a punto, come si nota dai parziali e dalle due ore di partita, soprattutto nel terzo e nel quarto set. Partita dopo partita Destefanis e compagne migliorano fondamentali come ricezione e difesa e solo qualche errore e imprecisione in attacco fanno la differenza. Nel primo set coach Demichelis schiera, Venco in palleggio, Nardoianni opposto, Cadamuro e Destefanis in centro, Visciano e Frascella in banda, Lazzarin libero.

Già dai primi scambi si intuisce che sarà una partita lunga: nessuna delle due formazioni ha intenzione di cedere il passo all'altra. Sotto gli attacchi di Nardoianni e i muri di Destefanis si arriva a metà del set. Con il turno al servizio di Bordignon, schiacciatrice di banda della squadra di casa, le biellesi iniziano ad allontanarsi mettendo a segno un parziale di 4 punti (15-19) costringendo Demichelis a chiamare un time out. Sul finire del set le santenesi recuperano qualche punto approfittando soprattutto di alcuni errori in attacco delle padrone di casa, ma il set è a favore del Teamvolley per 25-20 dopo un errore al servizio della Mts.

Nel secondo set entra lo stesso sestetto del primo e dopo un giro di campo, la Mts si trova a meno tre rispetto alle avversarie (9-12). Demichelis prova con qualche cambio per cercare una reazione dalle proprie ragazze: entrano Vione al posto di Cadamuro, Vasca al posto di Frascella e Marino al posto di Venco, ma la reazione tarda ad arrivare. In questo modo anche il secondo set è a favore delle padrone di casa per 25-20.

Nel terzo set torna il sestetto del primo set con Vione al posto di Cadamuro e dopo un iniziale punto a punto le padrone di casa iniziano nuovamente a prendere vantaggio e Demichelis chiama il primo time out sul 15-18. Entra nuovamente Vasca al posto di Frascella e Marino al posto di Venco. A poco a poco il divario diminuisce: le santenesi ricominciano a macinare gioco e punti grazie soprattutto ai primi tempi e i muri di capitan Destefanis (21 pari). Ancora una volta la difesa santenese fa la differenza e dopo un paio di errori in attacco delle padrone di casa, coach Bellagotti chiama il secondo time out discrezionale in svantaggio di un punto (23-22). Sul 23 pari è Destefanis a mettere a terra la prima palla del set point (24-23) e dopo un breve punto a punto grazie a due muri della giovane Vione si arriva al 27-25 a favore delle santenesi.

Nel quarto set torna in campo Venco e sono Destefanis e compagne a prendere le distanze dalle biellesi (7-3). Il vantaggio resta per gran parte del set, quando sul finale approfittando di qualche imprecisione in difesa e in attacco delle santenesi, il Teamvolley spinge sull'acceleratore con le sue attaccanti, riduce lo svantaggio e pareggia i conti sul 21 pari e poi con un errore in attacco della Mts e un pallonetto si porta in vantaggio per 23-21. Rientra Venco al posto di Marino e con un errore in attacco delle biellesi e un "murone" di Destefanis si pareggiano nuovamente i conti sul 23 pari. Bellagotti chiama l'ultimo time out discrezionale. Al rientro in campo il Teamvolley chiude i conti con un pallonetto beffardo e un attacco da posto due che la difesa santenese non riesce a neutralizzare e porta a casa set e partita per 25-23.

Il prossimo match della Mts Santena sarà nuovamente fra le mura amiche del PalaSer sabato 29 novembre contro Ascot Moncalieri.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 7

TEAM VOLLEY LESSONA - MTS SER SANTENA 3-1
Parziali (25-20, 25-20, 25-27, 25-23)

MTS SER SANTENA: Vasca 7, Visciano 4, Cadamuro, Vione 4, Venco 1, Nardoianni 24, Marino 1, Ponassi, Marotta, Destefanis (k)15, Frascella 6.
Liberi: Lazzarin, Di Blasi
Allenatori: De Michelis

