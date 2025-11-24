Il Club76 dà battaglia in campo nel fine settimana

In Serie B1, il Club ’76 Fenera Chieri ha ceduto 1-3 contro Cogne Aosta Volley (22-25, 25-23, 14-25, 15-25). Chieri ha ospitato le ragazze del Cogne Aosta e ha giocato una gara a due facce: primi due set a pari livello, i secondi due quasi sparendo dalla sfida. Top scorer per Chieri, ed è una bella notizia in chiave futuro, la rientrante Arbore con 13 punti, seguita da Boufandar con 12 e Musaj con 9. Prossima gara sabato 29 novembre alle 15 al PalaFenera di Chieri contro Pallavolo Alfieri Cagliari.

In U16 Regionale il Club76 L’Alba Volley inciampa 2-3 contro Btm In Volley Dall'Osto Trasporti (20-25, 27-29, 29-27, 25-15, 11-15). Un’ottima gara che ha visto la squadra lottare fino al tie break per la vittoria. Tutte le ragazze si sono fatte trovare pronte e decise per questa partita di ritorno con la prima classificata. Una prestazione in cui sono stati evidenti i frutti del lavoro svolto in questi mesi di allenamento.

In U16 Regionale il Club76 PlayAsti ha vinto 0-3 contro Next VPT Zone Parella (6-24, 16-25, 13-25). Partita mai in discussione; tutte le ragazze hanno contribuito alla vittoria. Da segnalare il rientro di Chelaru dopo l'infortunio. In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti hanno ceduto al tie break 2-3 affrontando Villanova Volley (25-20, 18-25, 25-19, 22-25, 9-15). Partita difficile contro la prima della classe, giocata con intensità e caparbietà. La squadra rimane saldamente a metà classifica.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley perde 3-1 contro PVB Canelli Cime Careddu (25-19, 30-28, 22-25, 25-19). Prestazione con poca grinta, le ragazze faticano a trovare il loro ritmo di gioco e la determinazione contro una squadra di pari livello.

In U14, il Club76 MTS ha vinto 3-0 contro Monviso Volley (25-20, 25-5, 25-17). Nonostante la squadra di casa non abbia espresso un gran gioco, sopratutto nel primo set, la partita è risultata molto semplice e sempre sotto controllo. Nota positiva la prestazione dai nove metri dell’atleta Letizia Toso che mette a segno la bellezza di 8 ace su 22 battute totali.

Infine, in U13 il Club’76 Fenera Chieri Gold vince 3-0 contro Pianeta Volley 2013 (25-20, 25-21, 25-16). Punteggio pieno per le “clubbine”, contro una squadra ben strutturata e compatta. Le ragazze hanno dimostrato carattere, tenacia e buona crescita di gioco, soprattutto dal punto di vista mentale.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 21 novembre

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: PGS El Gall vs Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti 2-3

Domenica 22 novembre

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76Playasti 1-3

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 MTS Santena vs L'Alba Volley 3-0

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: Volley Roero vs Club76 Playasti 0-3

• U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti vs PGS Jolly 1-3

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: L'Alba Volley vs Club76 Playasti Gold 0-3

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: PGS El Gall vs Club76 Playasti Bianca 3-1

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Blu vs Volley Roero 0-3