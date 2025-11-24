Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Club76 dà battaglia in campo nel fine settimana

Buoni risultati consolidano posizioni in campionato in tutte le categorie
4 min
Il Club76 dà battaglia in campo nel fine settimana

Le ragazze di coach Nicola Negro in Serie A1 ieri hanno nuovamente vinto 3-1 nel derby in casa contro Washgreen Monviso Volley (24-26, 25-19, 25-17, 25-19).

In Serie B1, il Club ’76 Fenera Chieri ha ceduto 1-3 contro Cogne Aosta Volley (22-25, 25-23, 14-25, 15-25). Chieri ha ospitato le ragazze del Cogne Aosta e ha giocato una gara a due facce: primi due set a pari livello, i secondi due quasi sparendo dalla sfida. Top scorer per Chieri, ed è una bella notizia in chiave futuro, la rientrante Arbore con 13 punti, seguita da Boufandar con 12 e Musaj con 9. Prossima gara sabato 29 novembre alle 15 al PalaFenera di Chieri contro Pallavolo Alfieri Cagliari.

In U16 Regionale il Club76 L’Alba Volley inciampa 2-3 contro Btm In Volley Dall'Osto Trasporti (20-25, 27-29, 29-27, 25-15, 11-15). Un’ottima gara che ha visto la squadra lottare fino al tie break per la vittoria. Tutte le ragazze si sono fatte trovare pronte e decise per questa partita di ritorno con la prima classificata. Una prestazione in cui sono stati evidenti i frutti del lavoro svolto in questi mesi di allenamento.

In U16 Regionale il Club76 PlayAsti ha vinto 0-3 contro Next VPT Zone Parella (6-24, 16-25, 13-25). Partita mai in discussione; tutte le ragazze hanno contribuito alla vittoria. Da segnalare il rientro di Chelaru dopo l'infortunio. In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti hanno ceduto al tie break 2-3 affrontando Villanova Volley (25-20, 18-25, 25-19, 22-25, 9-15). Partita difficile contro la prima della classe, giocata con intensità e caparbietà. La squadra rimane saldamente a metà classifica.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley perde 3-1 contro PVB Canelli Cime Careddu (25-19, 30-28, 22-25, 25-19). Prestazione con poca grinta, le ragazze faticano a trovare il loro ritmo di gioco e la determinazione contro una squadra di pari livello.

In U14, il Club76 MTS ha vinto 3-0 contro Monviso Volley (25-20, 25-5, 25-17). Nonostante la squadra di casa non abbia espresso un gran gioco, sopratutto nel primo set, la partita è risultata molto semplice e sempre sotto controllo. Nota positiva la prestazione dai nove metri dell’atleta Letizia Toso che mette a segno la bellezza di 8 ace su 22 battute totali.

Infine, in U13 il Club’76 Fenera Chieri Gold vince 3-0 contro Pianeta Volley 2013 (25-20, 25-21, 25-16). Punteggio pieno per le “clubbine”, contro una squadra ben strutturata e compatta. Le ragazze hanno dimostrato carattere, tenacia e buona crescita di gioco, soprattutto dal punto di vista mentale.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 21 novembre

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: PGS El Gall vs Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti 2-3

Domenica 22 novembre

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76Playasti 1-3
• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 MTS Santena vs L'Alba Volley 3-0
• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: Volley Roero vs Club76 Playasti 0-3
• U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti vs PGS Jolly 1-3
• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: L'Alba Volley vs Club76 Playasti Gold 0-3
• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: PGS El Gall vs Club76 Playasti Bianca 3-1
• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Blu vs Volley Roero 0-3

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS