Chieri '76 Maschile: i risultati del fine settimana

U16M UISP - punto a punto! Prima gara casalinga al Bonafous del campionato UISP per i ragazzi di coach Caccina e coach Molinari che dopo aver vinto i primi due set con parziali interessanti (25/13 - 25/20), vedono la squadra ospite crescere di livello e rifarsi sotto riaprendo la partita e portandola al quinto set. Tie break iniziato bene per i ragazzi Next Start Chieri ‘76 avanti al cambio campo 8-4. Un calo di concentrazione crea problemi con qualche ace subito e alcuni errori diretti che fanno chiudere 13-15 a favore del San Paolo.

Qualche rammarico sicuramente per non aver potuto chiudere la partita prima e a vantaggio nostro, ma possiamo dire complessivamente di aver visto una prestazione di squadra che fa ben sperare, contro un avversario con oltre un anno in più d’esperienza.

NEXT STAR CHIERI ‘76 - Volley San Paolo 2-3

Parziali (25/13, 25/20, 18/25, 20/25, 13/15)

Next Start Chieri ‘76: Borromeo, Bulgarelli, Cecchetto, Corigliano, Costantino, Delaurenti, Este, Lalumera, Mantisi, Monaco, Olivetti, Stratta, Tomasello, Varvieri. 1° All. G. Caccina; 2°All. A. Molinari.

U14M - UISP

Partita dall’amaro in bocca per i ragazzi di coach Baj e coach Lazzara che partono avanti nella prima parte del set, lasciandosi poi sorprendere dai padroni di casa, più concreti nei momenti decisivi. Dopo esser sotto anche nel secondo set, la squadra sembra rialzarsi e con un colpo di reni vince il terzo set con un bel parziale. La partita viene chiusa al quarto set, con troppi errori da parte dei nostri ragazzi. Un po’ di rammarico c’è, quindi da domani nuovamente in palestra per lavorare perché non si molla.

PGS Polisport - NEXT STAR CHIERI ‘76 3-1

Parziali (25/19, 25/19, 16/25, 25/12)

Next Start Chieri ‘76: Baj, Brugiolo, Colangelo, Este, Galliano, Maghini, Malosti, Manello, Mesturino, Pappacena, Tomasello, Truffo, Valle, Volpe. 1° All. A. Baj, 2°All. M. Lazzara.

U15M FIPAV - gestione

Partita di controllo che permette a coach Molinari e coach Caccina di utilizzare tutta la rosa a loro disposizione. I ragazzi determinati e concentrati, si divertono e divertono il pubblico venuto a sostenerli. Continuate così.

NEXT STAR CHIERI ‘76 - Volley San Paolo 3-0

Parziali (25/11, 25/13, 25/13)