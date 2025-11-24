Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sconfitta per GRANTORINO contro Stosa Virtus Siena

I gialloblù cedono al Palacorsoni nella nona giornata, battuti nettamente da una Stosa Virtus Siena sempre in controllo
3 min
Sconfitta per GRANTORINO contro Stosa Virtus Siena

È ancora rimandato l'appuntamento di GRANTORINO con la prima vittoria nella Serie B Interregionale. Ospiti al Palacorsoni di Siena per la nona giornata del girone d'andata, i gialloblù hanno ceduto con il punteggio di 87-67 a Stosa Virtus Siena, al termine di una sfida mai in discussione che ha visto prevalere una delle squadre più attrezzate del campionato.

LA GARA
L'avvio è equilibrato e vede GRANTORINO tenere testa ai senesi per la prima metà di primo quarto. Con il passare dei minuti Morciano fa valere la sua esperienza e guida i padroni di casa sul provvisorio +8, prima della tripla di Barla che tiene GRANTORINO a due possessi di distacco alla fine del primo periodo (26-21). Nel secondo quarto Virtus Siena allarga il divario nel punteggio: GRANTORINO fatica in fase offensiva contro una difesa ben organizzata come quella dei toscani, che colpiscono con precisione dall'arco grazie a Costantini e Braccagni. All'intervallo il punteggio è di 46-33.

Il terzo periodo vede Virtus Siena piazzare l'allungo decisivo nel punteggio. GRANTORINO fatica in fase di costruzione - saranno 7 le palle perse nel corso del terzo quarto - e nel tiro da tre, fondamentale su cui i padroni di casa continuano a fare la differenza. I due punti messi a segno da Redaelli certificano il +23: alla fine del terzo quarto il punteggio è di 70-47. Nell'ultimo periodo l'intensità del match cala. GRANTORINO riduce il distacco grazie a Fracasso, miglior realizzatore della serata con 12 punti, ma senza mai impensierire Siena. Il punteggio finale è di 87-67 per Stosa Virtus Siena.

IL PROSSIMO MATCH
La prossima sfida per GRANTORINO è in programma martedì 2 dicembre alle 18:00. Al Palaeinaudi di Moncalieri, la squadra di coach Comazzi ospiterà Centro Tecnico BM Aretina per la decima giornata del campionato di Serie B Interregionale.

TABELLINI

Stosa Virtus Siena - GRANTORINO Basketball Draft   87-67
Parziali (26-21, 20-12, 24-14, 17-20)

Stosa Virtus Siena: Liotta, Braccagni 6, Redaelli 15, Costantini 13, Calvellini 16, Morciano 18, Gianoli 13, Bartelloni 2, Guerra, Cini 2, Crocetta ne, Vegni 2. All. Evangelisti.
GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio, Ficetti 6, Bertaina 7, Bossola 9, Losito 2, Fracasso 12, Mancino 4, Zumstein 4, Milone 8, Barla 11, Obaseki 4. All. Comazzi. Ass. Ancona, Agnelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS