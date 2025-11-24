Sconfitta per GRANTORINO contro Stosa Virtus Siena

È ancora rimandato l'appuntamento di GRANTORINO con la prima vittoria nella Serie B Interregionale . Ospiti al Palacorsoni di Siena per la nona giornata del girone d'andata, i gialloblù hanno ceduto con il punteggio di 87-67 a Stosa Virtus Siena , al termine di una sfida mai in discussione che ha visto prevalere una delle squadre più attrezzate del campionato.

LA GARA

L'avvio è equilibrato e vede GRANTORINO tenere testa ai senesi per la prima metà di primo quarto. Con il passare dei minuti Morciano fa valere la sua esperienza e guida i padroni di casa sul provvisorio +8, prima della tripla di Barla che tiene GRANTORINO a due possessi di distacco alla fine del primo periodo (26-21). Nel secondo quarto Virtus Siena allarga il divario nel punteggio: GRANTORINO fatica in fase offensiva contro una difesa ben organizzata come quella dei toscani, che colpiscono con precisione dall'arco grazie a Costantini e Braccagni. All'intervallo il punteggio è di 46-33.

Il terzo periodo vede Virtus Siena piazzare l'allungo decisivo nel punteggio. GRANTORINO fatica in fase di costruzione - saranno 7 le palle perse nel corso del terzo quarto - e nel tiro da tre, fondamentale su cui i padroni di casa continuano a fare la differenza. I due punti messi a segno da Redaelli certificano il +23: alla fine del terzo quarto il punteggio è di 70-47. Nell'ultimo periodo l'intensità del match cala. GRANTORINO riduce il distacco grazie a Fracasso, miglior realizzatore della serata con 12 punti, ma senza mai impensierire Siena. Il punteggio finale è di 87-67 per Stosa Virtus Siena.

IL PROSSIMO MATCH

La prossima sfida per GRANTORINO è in programma martedì 2 dicembre alle 18:00. Al Palaeinaudi di Moncalieri, la squadra di coach Comazzi ospiterà Centro Tecnico BM Aretina per la decima giornata del campionato di Serie B Interregionale.

TABELLINI

Stosa Virtus Siena - GRANTORINO Basketball Draft 87-67

Parziali (26-21, 20-12, 24-14, 17-20)

Stosa Virtus Siena: Liotta, Braccagni 6, Redaelli 15, Costantini 13, Calvellini 16, Morciano 18, Gianoli 13, Bartelloni 2, Guerra, Cini 2, Crocetta ne, Vegni 2. All. Evangelisti.

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio, Ficetti 6, Bertaina 7, Bossola 9, Losito 2, Fracasso 12, Mancino 4, Zumstein 4, Milone 8, Barla 11, Obaseki 4. All. Comazzi. Ass. Ancona, Agnelli.