BEA Chieri: le gare del settore giovanile     

Ottima prova per l’Under 17 Eccellenza con My Basket Genova (82-65). Gara equilibrata solo nei primi minuti, poi BEA preme il piede sull’acceleratore. Genova prova a rimanere attaccata nel secondo tempo, ma nel secondo ha meno energia e i Leopardi conquistano un altro successo. L’Under 17 Gold cede a SBA Asti in trasferta (66-50). Sconfitta in volata anche per l’Under 17 Regionale, impegnata nel derby con UBC, con qualche fatica di troppo per i Leopardi in fase difensiva (71-62). Vittoria netta e convincente per l’Under 17 Uisp, che supera Mads4Basketball con una buona prova corale (38-55).

Sconfitta per l’Under 15 Eccellenza in casa di Campus Monferrato, che da subito fa valere la maggior fisicità e intensità. BEA è brava a non mollare e tiene botta fino alla fine, giocando una partita vera (80-49). L’Under 15 Regionale cede alla capolista Granda College Cuneo, dopo una prova discreta per i chieresi, che dimostrano passi avanti a ogni uscita (59-77). Vittoria in volata per l’Under 15 Uisp a Nichelino, dopo una gara difficile di sorpassi e controsorpassi (46-52). Buona prova per l’Under 15 Femminile, che passa in testa sin dall’inizio della gara con Conte Verde Rivoli e conquista due punti per la classifica generale, tornando alla vittoria (37-53).

A Beinasco, l’Under 14 Gold supera i padroni di casa con un’accelerata decisiva nella terza decina, da quando i Leopardi non si guardano più indietro (43-76). Sconfitta esterna per l’Under 14 Regionale a Casale Monferrato (58-32), dopo una gara iniziata in salita per la tanta energia dei padroni di casa. Dopo un primo tempo di smarrimento, BEA riesce ad adeguarsi, con segnali che fanno ben sperare per il futuro. Scivolone dell’Under 14 Uisp con la capolista Moncalieri (9-99), che si dimostra di altra categoria rispetto al campionato e dà a tutti la possibilità di confrontarsi con avversari di ottimo livello.

L’Under 13 Gold Erowa cede a Campus Monferrato. Il primo tempo è del tutto equilibrato, poi le individualità degli avversari prendono il sopravvento (69-51). Bell’affermazione casalinga per i ragazzi di Coach Bertulessi (Under 13 Regionale) con Basket Collegno, con tanti 2014 protagonisti di una vittoria che dimostra lo sviluppo singolo e collettivo nei primi mesi di stagione (67-12). L’Under 13 Femminile cede in casa a Pallacanestro Moncalieri (7-84).

DR2

CB TEAM-BEA CHIERI 76-65

U19 GOLD

BEA CHIERI – PALLACANESTRO SALUZZO 70-55

U19 REGIONALE

PALLACANESTRO CHIVASSO – BEA CHIERI 51-60

Parziali: 13-7; 29-27; 44-50

CHIVASSO: Gasparini, Licea 12, Santinato 1, Guadagnin 1, Berto 1, Borsano 4, Di Maria 12, Iannaccone NE, Nurchis NE, Ravarino NE, Pintonello 6, Andreatta 14. All. Cambursano, Acc. Martino, Prep. Argentieri.

BEA Chieri: Rodinò, Dalmasso, Massari 4, Giangualano 8, Filane 8, Marca, Ricci 10, Minetti 7, Mosso, Signetti, Coltiletti 14, Kamami 9. All. Pirocca, Ass. Paoletta.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI – MY BASKET GENOVA 82-65

Parziali: 19-16; 38-35; 56-50

BEA CHIERI: Borz 10, Milani, Giachino 16, Vacca 2, Cristiano 14, Filane 6, Menegatti 7, Longo 14, Gaiotti 6, Calò, Peverini 7, Coltiletti. All. Corrado, Ass. Pirocca.

U17 GOLD

SBA ASTI – BEA CHIERI 66-50

Parziali: 15-14; 34-18; 49-30

BEA CHIERI: Spennato 1, Mastrocola 6, Aimi 13, Di Giorgio, Fatai 8, Tarantino 11, De Stefanis 2, D’Amore 7, Virgilio 1, Valentini 1, Basilietti. All. Bonifacio, Ass. Cristina, Acc. Castelli.

U17 REGIONALE

UBC BASKET CHIERI – BEA CHIERI 71-62

Parziali: 12-11; 38-28, 55-40

UBC: Di Geronimo 5, Patanè 2, Conrotto 6, Bertello 9, Galvagno 4, Moisa 6, Vecchi 2, Romagnolo, Cottino 16, Samouh 8, Berruto 1, Leye 13. All. Musso, Ass. Leon.

BEA Chieri: D’Acunti 5, Cordero, Santoro 4, Bonetti, Barba 10, Zoccolan, Civera 2, Traversari 6, Costamagna, Gentilini 11, Dimonte 3, Fornaca 21. All. Pirocca, Acc. Picchialepri.

U17 UISP

MADS4BASKETBALL – BEA CHIERI 38-55

Parziali : 10-8; 23-29; 30-41

BEA Chieri : Ambruoso (K) 9, Brusco 3, Chiara 16, Carena 10, Carrara 5, Lepori 2, Pezzoli 2, Stoian 4, Vitrotti, Brancaglion 3, All. Colli, Ass. Lafiosca.

MADS4BASKETBALL: Colonnetta 9, Kerkeni 2, Le noci 4, Gorbunov, Cavaglini 8, Guarnieri, Morelli 15, Neassu, Di puccio, De gioia, Crescenzio, All. Colonnetta, Ass. De Fonzo.

U15 ECCELLENZA

CAMPUS MONFERRATO – BEA CHIERI 80-49

Parziali: 24-6; 47-17; 59-35

BEA Chieri: Ursu 5, Mouaddine 12, Porcu 11, Marino, Violante, Zuccarello 6, Dalmasso 5, Serratore 4, Murolo 1, Arduino 2, Mariani 3. All. Conti, Ass. Manzini.

U15 REGIONALE

GRANDA COLLEGE – BEA CHIERI 59-77

Parziali:10-18; 23-36; 38-62

GRANDA COLLEGE: Franciconiero(K)11, Piola 2,Tardino 4, Magliano 1, Giondana 5, Tallone 15, Graziano 8, Masaneto 6, Musso 23, Aprile, Tallone 2, Cavallena 4. All.Mangiapelo, Ass.Pashollari.

BEA Chieri:Percudani 4, Sacchero 7, Cartolaro 8, Antonioli , Cazzaro 2, Mantovani 5, Dardano S. 2,Dardano M. 2, Rocco 13, Cosic 13, Pagano 3. All.Grillone, Ass. Lafiosca

U15 UISP

PALLACANESTRO NICHELINO – BEA CHIERI 46-52 dts

Parziali: 12-12; 29-26; 40-40

BEA Chieri: Percudani 8, Sacchero 6, Sandri 9, Stoian 1, Antonioli 2, Dardano M. 6, Vaschetto 7, Mantovani 1, Rigo, Dardano S. , Rocco 14, All. Lafiosca.

PALL. NICHELINO : Colasante N. 10, Colasante F. 6, Giordano, Sequeros, Lampasona, De gradis 6, Cutelle 8, Tirello, Chiummarulo 2, Ruotolo, Criscione 12, Colonnata 2, All. Bruna.

U15 FEMMINILE

SSD CONTE VERDE BASKET RIVOLI – BEA CHIERI 37-53

Parziali: 10-11; 11-29; 29-44

BEA Chieri: Di Dedda 6, Contino 2, Santoro13, Favata 12, Giangualano , Patruno , Mazilu 4, Pavone 6, Mosso , Ballaudi 10, Lugaru

All. Coló Ass.te Ghibaudo.

U14 GOLD

BEINASCHESE OTB – BEA CHIERI 43-76

Parziali: 10-16; 21-39; 35-51

BEINASCHESE: Leoni , Catucci 15, Maccario Barberio 2, Lo Bello, Canalia 13, Giovenale , Barbara 6 , Talmazan 5, LoCascio , Cosi 1, Botto 1, Petrescu. All. Giannetta, Ass. Dvornilich, Acc. Cavallero.

BEA Chieri: Fasano 6, Bergano 3, Zanzon 20, Garabello 2, Zvulun NE, Cordero 2, Marocco 14, Fabeni 2, Bonnet 2, Goria 12, Audisio 8, Vay 5. All.Corrado, Ass.D’Angelo, Acc.Domenino.

U14 REGIONALE

BASKET NIZZA – BEA CHIERI 58-32

Parziali: 13-9; 35-13; 48-24

BEA Chieri: Zanellato, Campana 6, Mariani, Betta E. 2, Betta F. 2, Marzullo 4, Errico 3, Navone 2, Maglio 4, Parizia 2, Longo 4, Iantorno. All. Bonifacio, Ass. Cristina.

U14 UISP

BEA CHIERI – PALLACANESTRO MONCALIERI 9-99

U13 GOLD

CAMPUS MONFERRATO – EROWA BEA CHIERI 69-51

Parziali: 14-12; 28-28; 52-39

CAMPUS MONFERRATO: Lionti 25, Berrone, Sokitana 4, Cavanna 2, Kasa, Bencich 5, Ravazzotto 8, Simonetti 6, Rossi 2, Novarese 4, Carretta 13, Defiore. All. Ferrero.

EROWA BEA Chieri: Bergano 15, Miglio 2, Gaone 4, Ferrero 3, Monticone 11, Capriati 2, En Nadher 3, Calcagno 1, Pianfetti 2, Poggi 1, Zamfirov 6, Dodaj 1. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.

U13 REGIONALE

BEA CHIERI – COLLEGNO BASKET 67-12

Parziali: 12-4; 40-7; 56-9

COLLEGNO: Di Gianni 4, Maniscalco 2 , Tamburrano, Porta, Lombardo, Gozzanino 4 , Zimbone 2 , Dino, Fiore, Baltieri, Camlarsa.

BEA Chieri: Burzio 4, Figliuolo 12 , Benedicenti , Orrù 5, Peciarolo 2 , Bacci 2 , Di Martino 2 , Moschillo 4, Gorgerino, Thiam 11, Salonia 16, Colombo 9. All. Bertulessi.

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI – PALLACANESTRO MONCALIERI 7-84

Parziali: 2-22; 2-46; 5-20

BEA Chieri: Cicchelli, Sacchero 2, Giangualano, Curiale, Laveglia, Isoardi, Fasano, Barba, Casciato 3, Dimonte 2. All. D’Angelo.