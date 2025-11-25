Arriva la sosta per il Derthona: quattro convocati nelle Nazionali

Sono quattro i giocatori tra le fila dei bianconeri chiamati a rappresentare i propri Paesi: Tommaso Baldasso ritorna a vestire l'Azzurro della Nazionale italiana, Dominik Olejniczak e Joonas Riismaa ritrovano Polonia ed Estonia dopo EuroBasket 2025, mentre Christian Vital debutterà con l'Armenia.

Tommaso Baldasso e Iacopo Squarcina in Azzurro

Chiamato dal nuovo Commissario Tecnico della Nazionale, Luca Banchi, Tommaso Baldasso è tra i 17 nomi nella lista dei convocati di Italbasket in occasione delle prime gare di qualificazione alla FIBA Basketball World Cup 2027, che si svolgerà in Qatar.

Gli Azzurri affronteranno l'Islanda dell'ex Derthona Elvar Fridriksson proprio alla Nova Arena di Tortona - soldout per l'occasione - giovedì 27 novembre alle 20:00, mentre si sposteranno a Klaipeda per affrontare la Lituania domenica 30 novembre alle 17:30.

Questo primo raduno segnerà il debutto in Nazionale anche per Iacopo Squarcina. Uno dei due assistenti allenatori di Mario Fioretti, infatti, accompagnerà Luca Banchi in panchina insieme all'ex tecnico bianconero Marco Ramondino e ad Adriano Vertemati, coach dell'APU Old Wild West Udine.

Anche Olejniczak, Riismaa e Vital chiamati dalle Nazionali

Se Tommaso Baldasso e Iacopo Squarcina non dovranno allontanarsi da Tortona per il primo impegno degli Azzurri nel Gruppo D, sono tre gli altri giocatori della Bertram Derthona Tortona chiamati a partecipare ad altre uscite nei prossimi giorni con le rispettive Nazionali.

Dopo un ottimo inizio di stagione, preceduto da un EuroBasket 2025 con la Polonia in cui aveva collezionato 7.4 punti e 5.4 rimbalzi di media, Dominik Olejniczak è stato convocato per le sfide contro Austria (28/11 alle 20:45) in casa e Lettonia (01/12 alle 20:20) in trasferta nel Gruppo F.

Il cammino dell'Estonia verso la FIBA Basketball World Cup 2027 coinvolge anche Joonas Riismaa, convocato dalla Nazionale baltica per le partite di qualificazione nel Gruppo H in trasferta con la Slovenia (28/11 alle 18:00) e davanti al proprio pubblico a Tallinn con la Cechia (01/12 alle 19:00).

Infine, questa finestra segnerà anche l'esordio con la Nazionale armena per Christian Vital, convocato in vista delle Pre-Qualificazioni a FIBA EuroBasket 2029. L'attuale miglior marcatore in LBA con 20.7 punti a gara giocherà contro Bulgaria (27/11 alle 18:15) e Norvegia (30/11 alle 16:00).