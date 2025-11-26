IBSA Next Gen Cup 2025/26: l’Allianz Derthona riparte da Verona da vice campione in carica

LE AVVERSARIE

I Leoni bianconeri sono stati inseriti nel Girone A insieme a APU Udine, Napoli Basketball, Pallacanestro Varese, Trapani Shark, UNA Hotels Reggio Emilia, Vanoli Cremona ed i campioni in carica dell’EA7 Olimpia Milano.

LA FORMULA

Alla Final Eight fissata quest’anno a Torino dal 19 al 21 febbraio 2026, in contemporanea con la Frecciarossa Final Eight di Serie A, si qualificheranno le prime quattro squadre classificate di ogni girone, al termine delle due tappe di qualificazione, con la seconda in programma del 5 al 8 gennaio 2026 nella confermata cornice di Rimini e Santarcangelo di Romagna.

NOVITÀ

Come nelle edizioni precedenti, l’IBSA Next Gen Cup fungerà da laboratorio di sperimentazione. Sono rimaste invariate la maggior parte delle regole tecniche introdotte negli anni passati come: il raggiungimento del bonus al sesto fallo di squadra con 1 punto-bonus assegnato alla formazione avversaria in aggiunta ad un tiro libero, fallo antisportivo equivarrà a 1 punto-bonus più tiro libero e rimessa a favore, palla a due dopo ogni contesa, il Target Score che sarà in vigore esclusivamente nella Final Eight. La novità di quest’anno sul regolamento riguarda la rimessa dopo un time out . L’allenatore a seguito di una sospensione ha il diritto di decidere, in caso di possesso, se riprendere il gioco in attacco o nella propria zona di difesa, non solo negli ultimi due minuti dell’ultimo quarto ma per tutta la durata della gara.

DICHIARAZIONI

Il presidente del settore giovanile del Derthona Basket, Claudio Coffano: «Riparte anche quest’anno la Next Gen, un’esperienza che per noi è sempre stata positiva e siamo molto contenti di partecipare. Certamente affrontiamo sempre squadre di altissimo livello cercando sempre di dare il meglio, anche per capire a che livello siamo arrivati dopo questi primi mesi» aggiunge Coffano «Nel nostro girone troviamo due squadre che hanno fatto molto bene in questi anni in ambito giovanile, come Milano e Reggio, ma con l’aggiunta di un giocatore esterno, tutte le squadre possono cambiare il loro potenziale e questo lo si potrà vedere solamente sul campo».

MEDIA

Tutte le partite saranno trasmesse gratuitamente in diretta streaming su LBATV

CALENDARIO PARTITE DEL GIRONE A

Venerdì 28 Novembre (Pala AGSM AIM, Verona)

APU Udine – Allianz Derthona Tortona ore 12.00

UNA Hotels Reggio Emilia – Napoli Basketball ore 14.00

EA7 Emporio Armani Milano – Vanoli Cremona ore 16.00

Pallacanestro Varese – Trapani Shark ore 18.00

Sabato 29 Novembre (Palazzetto dello Sport, Villafranca di Verona)

UNA Hotels Reggio Emilia – EA7 Emporio Armani Milano ore 10.30

Napoli Basketball – Pallacanestro Varese ore 12.30

Vanoli Basket Cremona – APU Udine ore 14.30

Allianz Derthona Tortona – Trapani Shark ore 16.30

Domenica 30 Novembre (Pala AGSM AIM, Verona)

Pallacanestro Varese – APU Udine ore 9.30

Trapani Shark – Napoli Basketball ore 11.30

EA7 Emporio Armani Milano – Allianz Derthona Tortona ore 13.30

Vanoli Basket Cremona – UNA Hotels Reggio Emilia ore 15.30