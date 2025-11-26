La storica prima volta di Italbasket a Tortona

Nella conferenza stampa odierna di Italbasket alla vigilia di Italia-Islanda nella Nova Arena di Tortona, valida come sfida d’esordio alle qualificazioni per il Mondiale 2027 in Qatar, a fare gli onori di casa agli azzurri – presenti al tavolo con il ct Luca Banchi, il co-capitano Amedeo Tessitori, il capodelegazione Luigi Datome e il Segretario Generale della FIP, Maurizio Bertea – ci sono stati gli interventi del sindaco Federico Chiodi e del patron del Derthona Basket, Beniamino Gavio , oltre alla presenza in platea del presidente e dell’amministratore delegato del Club bianconero, Marco Picchi e Alberto Pernigotti, e dell’amministratore delegato di Gestione Cittadella, Alessandro Gandolfo .

Le dichiarazioni del Sindaco

Il primo cittadino tortonese ha rivelato la sua emozione per l’evento che si appresta a vivere domani la città: «Non è mai capitato che la nazionale giocasse all'interno del territorio comunale di Tortona, per cui è una giornata storica per la nostra comunità», ha esordito Chiodi. «Chiaramente questa è un'opportunità che è offerta dalla grandissima generosità della famiglia Gavio che ha voluto fortemente questa struttura sportiva qui sul suo territorio, arricchendolo. Ed è dovuto anche agli sforzi della nostra squadra, il Derthona Basket, che ci emoziona tantissimo e ci ha dato l'opportunità di sviluppare sempre di più la passione per questo sport che abbiamo all'interno della nostra città. Domani sarà sicuramente molto emozionante, io non vedo l'ora di poter vedere la partita. Avere la nazionale italiana a Tortona è sicuramente una grande responsabilità. Tiferemo con grande trasporto ed i numeri del sold out sono assolutamente evidenti. Ci saranno tanti tortonesi domani, tante persone della nostra zona, insieme agli altri tifosi del nostro Paese. In bocca al lupo ai ragazzi, è un'occasione importante per noi di qualificazione ai Mondiali e spero che i tifosi avranno la soddisfazione che meritano. Tifosi che potranno – sottolinea – riuscire a raggiungere la Cittadella molto facilmente grazie alle navette messe a disposizione gratuitamente, quindi, lo dico che per coloro che verranno da fuori, ci sono dei parcheggi disponibili, e l'abbiamo già comunicato come Comune e anche il Derthona, in modo tale da poter arrivare puntuale alla partita. Quindi grazie davvero a tutti voi e in bocca al lupo».

Il patron del Derthona Basket

Gavio: «Sono molto contento e vi do il benvenuto perché per noi avervi qua è un motivo di grande orgoglio. Ringrazio il Presidente Petrucci, il Segretario Generale Bertea, coach Banchi, Gigi Datome e prego Tex [Tessitori] di estendere un benvenuto a tutti i ragazzi, perché poi siete voi che andate in campo e ci fate divertire. O penare, dipende (ride, ndr)… Per noi è un'occasione importantissima perché siamo una piccola cittadina e il fatto che la Nazionale sia qui ci inorgoglisce e ci riempie veramente di soddisfazione. E probabilmente ci fa anche pensare che abbiamo fatto qualcosa di buono per questo sport, per la collettività, per i giovani ragazzi. Speriamo che questo palazzetto, la Facility e questa realtà diventino un punto di aggregazione e d'incontro per la nostra comunità. Anche da parte mia un in bocca al lupo per domani».

Il Segretario Generale della FIP

Il Segretario Bertea ha speso parole di elogio per la struttura della Cittadella dello Sport, Nova Arena e Facility, messa a completa disposizione dell’Italia: «Al di là del fatto che la Nazionale sia qui con grande piacere ed orgoglio, penso che questo sia proprio un esempio magnifico di infrastruttura in un paese che evidentemente soffre terribilmente della mancanza di infrastrutture, non solo sportive. Avere addirittura una Cittadella dello Sport che apra alla società civile è un segno tangibile della possibilità di riprendere a ragionare su determinati valori, sulla voglia di stare insieme, sulla comunità. Leggiamo tutti i giorni dell’isolamento dei giovani, delle difficoltà, fenomeni di frantumazione da tutti i punti di vista. Avere un’infrastruttura così bella ed aperta può dare un contributo alla società. Tutti hanno lavorato veramente molto bene e speriamo di essere all’altezza dello spettacolo che i protagonisti metteranno in campo».