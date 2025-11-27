Il Club76 continua la sua scalata nei Campionati giovanili

In U18 il Club76 Fenera Chieri vince 3-0 contro Volpiano Under 18 (25-18, 25-23, 25-16). Fenera Chieri si aggiudica i tre punti in palio vincendo la gara meritatamente. Un risultato netto, per un match che ha saputo parlare da solo. Un bel successo messo in bisaccia dalle “clubbine”, per proseguire nel cammino di crescita tecnica.
In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley-Club76 Playasti ha ceduto 1-3 nel derby contro Club76 Playasti (18-25, 25-20, 14-25, 13-25).
In U16 Gold il Club76 GS Pino Dragone vince 3-0 contro Lapolismile (25-19, 25-16, 25-23). Partono forte le ragazze di coach Bonuomo, che si portano subito in vantaggio nel primo set senza difficoltà mostrando una buona padronanza di gioco e controllo del campo. Una gara pulita senza sbavature che conferma un gruppo solido e in continua crescita.
In U16 il Club76 GS Pino Perseo Gold vincono 2-3 contro InVolley (25-22, 22-25, 19-25, 25-21, 9-15). Partita combattuta che arriva al tie break.