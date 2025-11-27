Bertram Derthona “on tour” nel ponente ligure

Un’altra occasione di crescita, condivisione e grande entusiasmo per tutti. Dopo la prima esperienza di metà settembre nel palazzetto di Serravalle Scrivia, la Bertram Derthona Tortona bissa l’esperienza dell’allenamento itinerante. Venerdì 28 novembre la formazione allenata da Mario Fioretti, attuale quarta forza del campionato di Serie A, viaggerà alla volta di Loano (SV) ospite del Basket Loano “E. Garassini” , una delle società affiliate ad “Open”, il progetto del Club bianconero che ormai da anni vede coinvolto il Derthona Basket nel promuovere un programma di crescita tecnica e di gestione societaria di una cinquantina di società affiliate, suddivise in cinque regioni, Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna, sotto il coordinamento del dirigente bianconero Paolo De Ros.

L’allenamento di Gorham e compagni, aperto al pubblico, è fissato alle ore 17 al Palasport “E. Garassini” di Via Giacomo Matteotti della cittadina rivierasca e vedrà la presenza sugli spalti, oltre che delle giovanili dei padroni di casa, di diversi altri club del ponente ligure. A fine allenamento ci sarà la possibilità di chiedere foto e autografi con i giocatori e coach Fioretti si metterà a disposizione degli allenatori presenti per rispondere alle loro domande.

Derthona Basket ringrazia il Comune di Loano per la disponibilità del palazzetto e il Basket Loano “E. Garassini” nella figura del Presidente Andrea Maineri e del dirigente Carlo Traverso.