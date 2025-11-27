Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bertram Derthona “on tour” nel ponente ligure

Domani allenamento a Loano per il progetto Open. L’allenamento di Gorham e compagni, aperto al pubblico, è fissato alle ore 17 al Palasport “E. Garassini”
2 min
Bertram Derthona “on tour” nel ponente ligure© Agenzia Ciamillo-Castoria

Un’altra occasione di crescita, condivisione e grande entusiasmo per tutti. Dopo la prima esperienza di metà settembre nel palazzetto di Serravalle Scrivia, la Bertram Derthona Tortona bissa l’esperienza dell’allenamento itinerante. Venerdì 28 novembre la formazione allenata da Mario Fioretti, attuale quarta forza del campionato di Serie A, viaggerà alla volta di Loano (SV) ospite del Basket Loano “E. Garassini”, una delle società affiliate ad “Open”, il progetto del Club bianconero che ormai da anni vede coinvolto il Derthona Basket nel promuovere un programma di crescita tecnica e di gestione societaria di una cinquantina di società affiliate, suddivise in cinque regioni, Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna, sotto il coordinamento del dirigente bianconero Paolo De Ros.

L’allenamento di Gorham e compagni, aperto al pubblico, è fissato alle ore 17 al Palasport “E. Garassini” di Via Giacomo Matteotti della cittadina rivierasca e vedrà la presenza sugli spalti, oltre che delle giovanili dei padroni di casa, di diversi altri club del ponente ligure. A fine allenamento ci sarà la possibilità di chiedere foto e autografi con i giocatori e coach Fioretti si metterà a disposizione degli allenatori presenti per rispondere alle loro domande.

Derthona Basket ringrazia il Comune di Loano per la disponibilità del palazzetto e il Basket Loano “E. Garassini” nella figura del Presidente Andrea Maineri e del dirigente Carlo Traverso.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS