La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta in Coppa Cev imponendosi 0-3 a Budapest

Ottimo debutto europeo delle biancoblù. Con parziali 18-25, 20-25 e 19-25 la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince 0-3 in casa del Vasas Obuda Budapest l’andata dei sedicesimi di Coppa Cev.

Tolte le fasi iniziali del primo set Spirito e compagne hanno sempre la partita in mano e mettono in campo la qualità e l’attenzione necessarie per ottenere un risultato positivo. Una buona vittoria di squadra costruita sfruttando la profondità della panchina, coach Negro infatti lancia titolari Bah e Alberti e durante la gara dà spazio anche ad Antunovic, Dambrink, Degradi, Ferrarini e Bonafede, quest’ultima al debutto assoluto.

Il primo punto dell’incontro è di Bah. Le padrone di casa guadagnano un leggero margine e lo difendono fino al 12-9. Un’azione prolungata decisa in fast da Cekulaev sposta l’inerzia a favore di Chieri che raggiunge la parità a 12 con un bel muro di Dervisaj e con un altro muro della schiacciatrice svizzera passa a condurre 14-15. Il vantaggio ospite cresce a 5 dopo il 15-20 di Nemeth. Sul 18-24 le ragazze di Negro sfruttano la prima palla set con Dambrink che appena entrata sigla il 18-25.

Secondo set: 3-4 Chieri piazza un break a 6-10. Il distacco tocca i 5 punti sul 8-13 (Alberti di prima intenzione), si riduce a 10-13, poi con un bel filotto Spirito e compagne danno un nuovo strappo a 11-17. Chieri sale a +7 con un muro di Dambrink (12-19) e, in controllo, arriva a 18-24. Il Vasas annulla due palle set, quindi un errore al servizio porta al giro di campo sul 20-25.

Sul 4-4 del terzo set c’è un primo prezioso allungo di Chieri che con Alberti, Nemeth e Dervisaj sale a 6-12. Sul 7-15 (muro di Cekulaev) entrano Antunovic e Dambrink, a ruota viene poi il turno di Degradi, Bonafede (per lei debutto assoluto in biancoblù) e Ferrarini. I titoli di coda scendono quando la diagonale da posto 2 di Dambrink vale il 19-25.

La miglior realizzatrice è Ohwobete con 15 punti, seguita da Šunderlíková (12). Fra le biancoblù le top scorer, con 11 punti a testa, sono Dervisaj, Nemeth e Cekulaev, quest’ultima premiata MVP anche grazie ai 5 muri (su 14 complessivi di Chieri).

«Non è stata sicuramente la nostra miglior pallavolo, complice anche il cambio del pallone – il commento a fine gara del capitano Ilaria Spirito – Credo siamo state brave a gestire la partita pur senza esprimerci al meglio. Era il risultato che ci serviva per poter affrontare il ritorno in casa con la giusta calma».

La gara di ritorno dei sedicesimi si giocherà mercoledì 3 dicembre (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino.

Chi fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Vasas Obuda passerà il turno affronterà negli ottavi il Nancy o lo Sporting Lisbona (nella gara d’andata le francesi hanno vinto 3-1)

Vasas Obuda Budapest-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3

Parziali (18-25; 20-25; 19-25)

VASAS OBUDA BUDAPEST: Carol Leite 1, Šunderlíková 12, Vilbert 7, Papp, Glemboczki 7, Ohwobete 15; Szalai (L); Boskó, Fekete 4, Zsombók 1, Csereklye, Kiss 1, Juhár (2L). N. e. Sinka. All. Athanasopoulos.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Nemeth 11, Alberti 6, Cekulaev 11, Bah 8, Dervisaj 11; Spirito; Antunovic, Dambrink 11, Degradi 1, Ferrarini, Bonafede (2L). N. e. Nervini, Gray. All. Negro.

ARBITRI: Maciejewski (Polonia) e Hristov (Macedonia).

NOTE: errori in battuta: 7-4. Ace: 5-3. Muri vincenti: 6-14. MVP: Cekulaev.