La Reale Mutua Basket Torino attesa a Pesaro per misurare il proprio momento

I gialloblù arrivano all’appuntamento dopo due vittorie consecutive che hanno permesso al gruppo di coach Moretti di rialzare la testa, raccogliere punti preziosi in classifica e ritrovare fiducia dopo la striscia negativa di cinque sconfitte. Dopo il successo esterno a Ruvo di Puglia, la Reale Mutua ha infatti superato nettamente Roseto tra le mura amiche del Pala Gianni Asti, controllando la partita dall’inizio alla fine e imponendosi fin dal pronti-via. Il risultato finale di 88-60 ha restituito certezze a un gruppo che ha iniziato a intravedere segnali concreti di progresso. Certezze della Reale Mutua che continuano a passare da Robert Allen, ormai consolidato come uno dei migliori giocatori dell’intera lega: miglior rimbalzista del campionato, autentica macchina da doppie doppie (terza consecutiva e ottava stagionale contro Roseto), oltre che uno dei leader realizzativi del campionato. Progressi che si individuano invece nella crescita costante, dal punto di vista del rendimento, di Matteo Schina, che ha firmato il proprio massimo stagionale da 15 punti, e qualche segnale incoraggiante di squadra dal punto di vista delle percentuali al tiro: contro Roseto è arrivato un 37% dall’arco, frutto di 10 triple su 27 tentativi, dato significativo per un gruppo che sin qui aveva faticato più di qualsiasi altra squadra su questo fondamentale.

La trasferta di Pesaro rappresenta però uno degli impegni più complicati dell’intera stagione: la VL guida la classifica con 11 vittorie in 14 partite, ed è attualmente la squadra più continua e brillante della A2. Torino, però, potrà presentarsi alla Vitrifrigo Arena forte dell’inerzia positiva accumulata nelle ultime due gare e della volontà di competere con la faccia giusta anche contro l’avversaria più in forma del campionato.

Le parole di coach Flavio Bottiroli (assistente allenatore): «A Pesaro ci aspetta una delle trasferte più difficili della A2. Si tratta della migliore squadra offensiva del campionato: primi per percentuali da due punti, primi negli assist e in questo momento esprimono il miglior gioco della lega. Dopo la sconfitta interna con Cividale avranno grande voglia di riscatto. Ci serviranno energia, intensità e faccia tosta per 40 minuti: dovremo fermare la loro transizione, spezzare il loro flusso offensivo e difendere con solidità sui vari Bucarelli, Tambone, Felder e Miniotas. Andiamo lì per competere.»

GLI AVVERSARI – VICTORIA LIBERTAS PESARO

Capolista con 11 vittorie e 3 sconfitte, Pesaro arriva alla sfida con forte motivazione dopo il ko casalingo contro Cividale, già parzialmente riscattato nel turno infrasettimanale con la vittoria a Forlì. La squadra di Spiro Leka sta esprimendo la miglior pallacanestro del campionato, grazie a un roster che unisce talento, esperienza, equilibrio e una crescente solidità giovanile. Il duo straniero è di altissimo livello: Kay Felder, folletto esplosivo che ha anche assaggiato la NBA, insieme a Regimantas Miniotas, lungo tiratore con trascorsi ad alto livello europeo. La VL, tuttavia, non dipende dai soli americani: il gruppo italiano è tra i più competitivi della categoria, con esterni di esperienza come Matteo Tambone e Lorenzo Bucarelli, e con la presenza fisica sotto canestro di Quirino De Laurentiis. La profondità del roster è garantita anche dall’impatto dei giovani: Octavio Maretto e Alessandro Bertini stanno rispondendo alle responsabilità con concretezza, mentre il classe 2006 Stefano Trucchetti, prodotto del vivaio di Sassari, sta trovando minuti di qualità.

GLI EX DI GIORNATA

La partita avrà un sapore particolare per tre gialloblù ex Pesaro: Umberto Stazzonelli, prodotto del settore giovanile della VL, con cui ha vinto l’MVP della Next Gen Cup e ha pure esordito da senior in Serie A; Lorenzo Tortù, anch’egli uscito dalle giovanili biancorosse; e Marco Cusin, che a Pesaro ha giocato nel biennio 2010-2012.

INJURY REPORT

Indisponibile Matteo Ghirlanda, ancora impegnato nel percorso riabilitativo al ginocchio destro dopo l’intervento al legamento crociato anteriore.

MEDIA

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.