La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il Vela Nuoto Ancona all’ultimo minuto

I ragazzi di Simone Aversa firmano una vittoria di carattere: ad Ancona rincorrono per tutto il match ma piazzano il sorpasso decisivo nel finale
7 min
La Reale Mutua Torino ’81 Iren trova la seconda vittoria consecutiva in campionato battendo il Vela Nuoto Ancona all’ultimo minuto per 12-13. I gialloblù sono costretti a rincorrere l’Ancona per tutta la partita, ma nell’ultima frazione di gioco i ragazzi di Simone Aversa trovano il vantaggio ad un minuto alla fine del match grazie a due reti di Jacopo Colombo.

LA PARTITA:

Inizia il match e i padroni di casa passano in vantaggio con la superiorità numerica di Dottori e raddoppiano con Mancini. La Reale Mutua Torino ’81 Iren reagisce con la rete di Colombo con l’uomo in più per il 2-1 e pareggia con Tononi. L’Ancona segna il +1 con Mancini, Pantaloni in superiorità numerica non sbaglia il gol del 4-2 ed è ancora Mancini, al termine del primo tempo, ad allungare sul 5-2. Si rientra in acqua e i ragazzi di Simone Aversa rispondono con la rete di Tononi in superiorità numerica, ma l’Ancona ritorna sul +3 con Bartolucci e fa il 7-3 con Mancini in controfuga. La Torino ’81 prova ad alzare la testa con il gol di Lisica dal perimetro e con Colombo che realizza il 7-5, ma i marchigiani ritornano sul +3 con il rigore di Dottori. I gialloblù accorciano sull’ 8-6 con Ermondi e trovano l’8-7 con Costa dal centro.

Al cambio vasca la Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia i conti con il rigore di Lisica, ma l’Ancona reagisce con il gol di Dottori che firma il 9-8 e con Mancini che trova la rete del 10-8. A un minuto al termine della terza frazione i ragazzi di Simone Aversa non mollano e fanno il -1 con Tononi. Si rientra in acqua e la Torino ’81 pareggia con Novara in superiorità numerica, ma i padroni di casa non ci stanno e si riportano in vantaggio con Bartolucci. I ragazzi di Simone Aversa rispondono con Tononi che fa l’11-11, ma l’Ancona fa il +1 con Dottori. A un minuto dalla sirena finale la Reale Mutua Torino ’81 Iren trova il pareggio con Colombo in superiorità numerica ed è ancora il mancino gialloblù a segnare il 12-13 che chiude l’incontro.

LE ANALISI:

Simone Aversa al termine dell’incontro: «Tre punti molto importanti per morale e classifica, abbiamo dovuto sempre inseguire perché abbiamo difeso male i primi due tempi regalando molto ai nostri avversari e anche in attacco abbiamo fatto molti errori di piazzamento e scelte. Nelle ultime due frazioni, invece, siamo cresciuti difensivamente concedendo soltanto quattro reti che per la pallanuoto di queste prime giornate sono poche. La squadra mi è piaciuta per la mentalità, ha stretto i denti nei momenti difficili, si è compattata ed è rimasta in partita. Il match si è deciso per episodi, un’ottima difesa di squadra e alle due ultime reti di Colombo. Nota di merito per Marco Costa che ha giocato infortunato dando un contributo importante in fase difensiva. Dobbiamo continuare a lavorare, ma è una vittoria che ci dà fiducia e convinzione sul lavoro che stiamo facendo in settimana».

IL TABELLINO:

VELA NUOTO ANCONA – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN   12-13
Parziali (5-2; 3-5; 2-2; 2-4)

VELA NUOTO ANCONA: Cecconi, Mancini 5, Calesini, Pantaloni 1, Papa, Gara, Dottori 4, Mengoli, Milletti, Bartolucci 2, Sabatini, Baldinelli, Firmani, Laloni. All. Pieroni.
REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate, Tononi 4, Romeo, Coccia, Costa 1, Ermondi 1, Cassia, De Luca, Novara 1, Colombo 4, Romanazzi, Aichino. All. Aversa.

ARBITRI: BONAVITA – FEMIANO
LE NOTE: Usciti per limite di falli Aichino (T) nel secondo tempo, Calesini (A), De Luca (T) nel terzo tempo e Abate (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Vela Nuoto Ancona 6/11 + un rigore e Reale Mutua Torino 81 Iren 6/10 + un rigore.

