L’Allianz Derthona Tortona travolge Trapani: prima vittoria in Next Gen Cup 

Troppa Tortona per Trapani nella seconda giornata della tappa inaugurale di Verona. L’Allianz parte forte al Palazzetto dello Sport di Villafranca di Verona, imponendo subito il proprio ritmo e chiudendo il primo quarto sul 27-16. Anche nel secondo periodo la squadra di coach Talpo, dopo qualche minuto iniziale di difficoltà, ritrova fluidità in attacco e, grazie ai numerosi rimbalzi offensivi (10), continua ad allargare il margine. Si va così all’intervallo lungo sul 65-42 in favore dei Leoni.

Nella ripresa Tortona mantiene alta l’intensità e incrementa ulteriormente il vantaggio. Josovic (23 punti), Bottelli (18 punti e 4 assist) e Di Meo (16 punti e 4 assist) guidano l’allungo bianconero, permettendo alla squadra di entrare nell’ultimo quarto con un margine rassicurante che spiana la strada al successo. L’ultima frazione serve soltanto a certificare la vittoria: coach Talpo amplia le rotazioni e i Leoni chiudono sul 112-94, centrando così il primo successo in questa Next Gen Cup.

Prestazione maiuscola per Andrija Josovic, che archivia la sua seconda gara con una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi. Ottima anche la prova di Bottelli, quasi infallibile al tiro: 24 punti (3/5 da due, 5/5 da tre, 3/4 ai liberi), 4 assist e 30 di valutazione.

Domani si torna in campo alle 13:30 per l’ultima partita della prima tappa di Verona contro i campioni in carica dell’EA7 Olimpia Milano al Pala AGSM AIM.

Allianz Derthona Tortona – Trapani Shark 112-94

Parziali (27-16, 65-42, 91-62)

Tortona: Fogliato 3, Solazzi 2, Bottelli 24 (8/10 dal campo, 4 ast, 30 di val.), Obakhavbaye 4, Di Meo 19, Bresciani 14, Borasi, Pisati 2, Bellinaso 10, Furfaro 4, Mane 7, Josovic 23 (3/6 da tre, 4/6 ai liberi, 11 reb). All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi

Trapani: Pio Letizia 13, Colica 2, Alioto 21, Aiello 14, Irenti 6, Patti ne, Morreale ne, Malual 15, Onwuta 10, Aliprandi, Aquilino, Druzheliubov 13. All. Maganza