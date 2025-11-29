L’Autosped è solida, va in progressione e batte Roseto

Terza vittoria consecutiva in campionato per l’ Autosped BCC Derthona , che contro Roseto gioca una partita intensa e precisa, resistendo ai tentativi di allungo avversari nel primo tempo e prendendo il controllo del punteggio a partire dalla metà del terzo quarto. Nell’ultimo periodo, la formazione allenata da Cutugno piazza il break che spezza l’equilibrio, resiste al tentativo di rientro di Roseto e conquista il primo successo casalingo della stagione. A guidare le Giraffe sono state Conte (22 punti), Kunaiyi (21 e 13 rimbalzi) e Fondren (17 punti, 7 rimbalzi, 7 assist). In doppia cifra anche Fontaine (10).

Partenza sprint del BCC nella prima frazione: la squadra allenata da Cutugno, grazie a una grande precisione al tiro, raggiunge la doppia cifra di vantaggio (17-7). Dopo il time-out ospite, Roseto reagisce e riduce il gap a una sola lunghezza (20-19) al 10’. Nella seconda frazione, le ospiti passano a condurre l’incontro e provano ad allungare, ma l’Autosped risponde colpo su colpo e, con le giocate di Kunaiyi, Fontaine e Fondren, va all’intervallo avanti 41-40.

Al rientro dagli spogliatoi, la partita scorre sugli stessi binari del primo tempo, con parziali e contro parziali da entrambe le parti: nelle battute conclusive, il BCC piazza un mini allungo che vale il +5 (61-56) al 30’. In avvio di ultimo quarto la squadra allenata da Cutugno prova a spaccare definitivamente la partita, allungando il proprio margine sino oltre la doppia cifra (78-66 al 35’) grazie a una grande intensità difensiva, a giocate di energia e a canestri in contropiede. Dopo avere prodotto il grande sforzo, l’Autosped subisce la reazione delle Panthers, che riducono il divario azione dopo azione, arrivando al -5 (82-77) entrando nell’ultimo minuto di gara. La freddezza e la lucidità delle Giraffe nel gestire i possessi decisivi consente loro di conquistare la vittoria con il punteggio di 86-77.

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Parto con i complimenti allo staff al completo, e alle ragazze perché abbiamo giocato una partita tosta contro una squadra che è rimasta aggrappata nel punteggio. Abbiamo giocato la partita che volevamo, limitando il loro gioco sui tagli e il contropiede. Ci prendiamo i due punti e continuiamo a lavorare».

Le parole di Cornelia Fondren: «Credo che abbiamo giocato una buona partita di squadra, resistendo ai tentativi di rimonta avversari e mettendo in campo grande energia. Ero eccitata e un po’ nervosa per questa partita, ma le ragazze e lo staff mi hanno aiutato perché non è mai facile cambiare ad annata in corso. Sono felice di essere qui e di essere tornata in Italia. Sono qui per giocare la mia pallacanestro ed essere di aiuto e di incitamento anche alle mie compagne».

Autosped BCC Derthona-Panthers Roseto 86-77

Parziali (20-19, 41-40, 61-56)

BCC Derthona: Dotto 6, Kunaiyi 21, Fontaine 10, Conte 22, Toffolo 2, Leonardi, Fondren 17, Arado ne, Suarez 2, Cocuzza ne, Melchiori 6, Penna. All. Cutugno

Roseto: Puisis 9, Lucantoni 2, Nativi, Moroni 6, Caloro 6, Espedale 11, Verlasevic 7, Bura 8, Coser 6, Ustby 22. All. Righi