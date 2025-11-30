IBSA Next Gen Cup: un super Derthona stende Milano

L’Allianz Derthona Tortona vince il grande classico contro l’Olimpia Milano e chiude la prima tappa dell’IBSA Next Gen Cup con due vittorie e una sconfitta.

L’avvio della grande classica del basket giovanile tra Allianz Derthona Tortona ed EA7 Olimpia Milano è subito ad alta intensità: le due squadre si rispondono colpo su colpo, alternandosi alla guida del match. Le giocate di Josovic e Di Meo trascinano i bianconeri, che chiudono i primi dieci minuti avanti di sette lunghezze.