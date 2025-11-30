IBSA Next Gen Cup: un super Derthona stende Milano

L’Allianz Derthona Tortona vince il grande classico contro l’Olimpia Milano e chiude la prima tappa dell’IBSA Next Gen Cup con due vittorie e una sconfitta.
L’avvio della grande classica del basket giovanile tra Allianz Derthona Tortona ed EA7 Olimpia Milano è subito ad alta intensità: le due squadre si rispondono colpo su colpo, alternandosi alla guida del match. Le giocate di Josovic e Di Meo trascinano i bianconeri, che chiudono i primi dieci minuti avanti di sette lunghezze.
Nel secondo quarto l’Allianz prova ad allungare, ma concede troppo e fatica nel contenere le rapide transizioni offensive di Milano, che rientra fino a un solo possesso di distanza (36-37 al 16’). Josovic però sale nuovamente in cattedra, diventando il riferimento principale dell’attacco tortonese e guidando un nuovo tentativo di fuga. La tripla di Cortellino quasi sulla sirena riporta Milano a contatto, ma il punto bonus sul fallo subito di Mane manda Tortona all’intervallo sul +3.
Al rientro dagli spogliatoi, l’Allianz subisce l’aggressività di Milano, che sorpassa per la prima volta. La risposta tortonese, però, non si fa attendere: la tripla di Bellinaso e il contropiede di Josovic riportano i bianconeri a +7. La squadra di coach Talpo continua a trovare canestri importanti, anche grazie al dominio a rimbalzo offensivo, e chiude il terzo periodo con un parziale di 26-17, entrando negli ultimi dieci minuti sul +12.
Nell’ultimo quarto Tortona mantiene lo stesso ritmo su entrambi i lati del campo, consolidando il vantaggio e gestendo la gara fino alla sirena finale. L’Allianz Derthona Tortona vince con autorità 96-74 ai danni dell’EA7 Olimpia Milano, chiudendo la prima tappa dell’IBSA Next Gen Cup di Verona con un bilancio di due vittorie e una sconfitta.
MVP indiscusso Andrija Josovic, autore dell’ennesima doppia doppia: 27 punti (5/7 da due, 2/2 da tre, 11/16 ai liberi), 13 rimbalzi e 44 di valutazione.
EA7 Olimpia Milano – Allianz Derthona Tortona 74-96
Parziali (22-29, 47-50, 64-76)
Milano: Costaglione 6, Vogogna, Toffanin 4, Miccoli 13, Chauveau, Chouenam 4, Youssef 5, Niang 8, Bandirali 6, Cortellino 5, Ceccato 11, Grassi 12. All. Catalani.
Tortona: Fogliato 10, Solazzi, Bottelli 17, Obakhavbaye, Di Meo 11, Bresciani, Borasi 3, Pisati 7, Bellinaso 10, Mane 11, Josovic 27. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi.