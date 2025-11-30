Canottieri Casale: festa per la doppia promozione in serie A1

Un fine settimana indimenticabile per lo sport monferrino, che ha visto protagoniste ancora una volta le squadre della Canottieri Casale , promossa due volte nella Serie A1 di tennis. Dopo il successo del team femminile contro Bologna, nell’anticipo del sabato, oggi è arrivato un dolce bis con la squadra maschile. È stato sufficiente un 2-2 per gli uomini di Marco Bella opposti al Tennis Club Bisenzio per ritornare nell’Olimpo della racchetta nazionale, dopo la vittoria per 5-1 all’andata dei playoff di A2 in Toscana.

La giornata si era aperta con il primo punto di marca casalese, arrivato dalla racchetta di Federico Iannaccone (2.2) contro Lamberto Federico Campana (2.1): match in perfetto controllo da parte del numero 2 monferrino, che concede un solo game al tennista di Prato. Concentrazione e vincenti da ogni parte del campo hanno permesso a Iannaccone di salire in cattedra e chiudere 6-0 6-1.

Pareggia per Bisenzio lo spagnolo Imanol Lopez Morillo (2.2) contro Gregorio Biondolillo (2.3): il giocatore del “vivaio” del club di Viale Lungo Po Gramsci tenta di ripetersi dopo lo straordinario successo di sette giorni prima, ma l’iberico sfrutta i leggeri cali del casalese, dettando il ritmo martellante da fondo campo: 6-2 6-3 per il toscano. Sfida equilibratissima quella tra i numeri uno, che ha visto prevalere Samuele Pieri (2.1), opposto al francese Corentin Denolly (2.1). Pieri sembra adattarsi bene al gioco del transalpino e sul 6-5, arrivano alcuni errori di troppo del mancino della “Cano”. Pieri risponde vincente e fa suo il set 7-5. Nel secondo parziale il capitano Marco Bella scuote il suo numero uno dalla panchina e Denolly recupera il break sul 4-4. Si arriva al tie-break, in una sfida che sembra volere il terzo set. Pieri ha ancora qualche energia per imporsi 8-6. Bisenzio va avanti nel parziale 2-1.

Nel frattempo il pubblico, ancora una volta numeroso, “fugge” nella struttura pressostatica per tifare Alessio Demichelis (2.4) opposto a Cosimo Banti (2.4): è il casalese a portare il punto della promozione. Un primo set equilibratissimo, dove break e controbreak hanno avuto la meglio. Demichelis esulta sul 7-5. Spinto dal pubblico, il giocatore della “Cano” scappa sul 5-0 e servizio. Banti recupera un game. Ma subito dopo cede il servizio: 6-1 il finale. Demichelis, prodotto del “vivaio”, porta il punto decisivo per il salto di categoria. Canottieri Casale promossa! Due team nella massima serie, inizia la festa. Coriandoli lanciati da Cesare Cattaneo e Luca Barbonaglia, prezioso vice capitano della stagione. T-shirt uguale a quella delle ragazze “Siamo stati grAnd1”. Il presidente Giuliano Cecchini scrive sui social “Un weekend indimenticabile”.