Pasta ritrova la vittoria contro Cuneo

In Serie B Femminile le Grifone tornano al successo battendo Granda College
3 min
Pasta ritrova la vittoria contro Cuneo

Le Grifone tornano al successo battendo Granda College Cuneo nella prima giornata di ritorno della Serie B Femminile 2025/26. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di coach Cagnazzi cambia marcia nella seconda parte di gara, piazza l’allungo decisivo tra terzo e quarto periodo e gestisce con maturità il finale, conquistando due punti importanti.

LA GARA
Coach Cagnazzi parte con Isoardi B., Isoardi A., Parlani, Gregori e Carfora; coach Cutrone risponde con Marocco, Chessa, Bianco, Pieroni e Lo Buono.
A inaugurare il tabellone è capitan Minarelli, ma Cuneo rimane in scia grazie a una grande precisione nel tiro da tre punti. Il secondo periodo prosegue sul filo dell’equilibrio, con le padrone di casa che trovano anche il vantaggio approfittando di qualche esitazione delle gialloblù nella chiusura delle azioni. All’intervallo è comunque 27-28 per le Grifone.

Nella ripresa la sfida cambia volto: le rivaltesi alzano l’intensità difensiva, aumentano l’aggressività sulle linee di passaggio e diventano più concrete in attacco. La miglior circolazione di palla permette alle sorelle Isoardi di trovare spazio e ritmo dalla lunga distanza, firmando il primo vero allungo ospite. All’ultimo mini-intervallo le Grifone conducono di 9 punti, margine che cresce fino al +16 a quattro minuti dal termine. Nel finale coach Cagnazzi può ampliare le rotazioni e gestire il vantaggio con ordine. La partita si chiude sul 50-60 per le gialloblù, che ritrovano così una vittoria preziosa per iniziare con fiducia il girone di ritorno.

IL COMMENTO
Coach Cagnazzi: «È stata un’ottima prova di squadra. Ci serviva ritrovare la vittoria dopo le recenti partite e sono molto contento per il modo in cui è arrivata. Questo successo ci può dare fiducia per affrontare al meglio il girone di ritorno».

GRANDA COLLEGE CUNEO - POL. PASTA 50-60
Parziali: 18-19; 27-28; 35-44

PASTA: Isoardi B. 11, Ouattara, Parlani, Minarelli 13, Stuerdo, Gregori 4, Isoardi A. 17, Ciuffardi 6, Marsili 5, Calvetto, Carfora 4. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino; Prep. Pilan.
CUNEO: Pieroni 5, Castellino 4, Occelli 6, Lo Re, Bianco 8, Lo Buono 5, Marfulli 11, Robiglio, Bruschetta, Chessa 1, Marocco 5, Massa 5. All. Cutrone; Ass. Oneto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

