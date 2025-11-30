La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 passa a Cervia e si riprende il quarto posto

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 conquista a Cervia il suo nono successo stagionale sconfiggendo 0-3 l’ Omag-Mt San Giovanni in Marignano . Il risultato restituisce il quarto posto in classifica, a pari punti con Novara ma davanti per quoziente set. Nonostante la stanchezza accumulata in una settimana durissima le ragazze di Negro mettono in campo la qualità di gioco e le energie necessarie per conquistare i tre punti. Il set più combattuto è il primo, vinto 23-25 in rimonta da 23-21 grazie alla maggior precisione e lucidità mostrate negli scambi conclusivi. Il secondo set non ha storia: si apre con un 1-9 su servizio di Nemeth e termina 15-25. Nel terzo set Chieri è sempre in controllo, incrementa progressivamente il suo vantaggio e chiude in scioltezza 17-25. A fine gara Van Aalen ottiene l’ennesimo premio di MVP. In attacco le chieresi in doppia cifra sono tre: Nervini (15). Dervisaj (11) e Cekulaev (10). Eccellente il rendimento in attacco con un 53% complessivo di positività. Da segnalare anche i 7 ace, sebbene a fronte di 12 errori al servizio.

La cronaca

Primo set – L’inizio è di marca romagnola: dopo l’errore in battuta di Gray le padrone di casa salgono a 0-4 su servizio di Kochurina. Dopo il time-out di Negro le biancoblù si sbloccano con Nervini (4-1) e tornano subito a contatto (5-4 di Kunzler). Chieri raggiunge la parità a 12 con un ace di Nervini e passa per la prima volta in vantaggio sul 14-15 (Nemeth). Sul 19-20 (Nervini) San Giovanni in Marignano piazza un break di 3 punti con Piovesan e la neo entrata Ortolani (22-20). Nemeth torna a muovere il punteggio di Chieri (22-21), risponde Nicolini ed è 23-21. Dopo la sassata di Dervisaj (23-22) l’errore in attacco di Kochurina vale il 23-23. Nemeth con un pallonetto conquista una palla set, sfruttata al meglio da Dervisaj che chiude 23-25.

Secondo set – Sull’1-1 il primo tempo di Gray manda sulla linea dei 9 metri Nemeth. Il suo turno di servizio (condito da 2 ace) frutta un parziale di 0-8 che porta il punteggio sull’1-9. Chieri raggiunge il +10 sul 2-12 con Cekulaev, ispiratissima in queste fasi. Nella seconda parte del set l’incontro si fa più equilibrato ma le biancoblù gestiscono senza affanni il colposo vantaggio toccando il distacco massimo di +2 sull’8-20 (Nervini), per poi chiudere 15-25 alla seconda palla set con Gray.

Terzo set – Sul 5-5 Chieri ottiene il primo break significativo grazie a una doppia fischiata a Straube e un errore di Bracchi. Il vantaggio ospite cresce raggiungendo i 3 punti sul 9-12 (Nervini) e i 4 sul 12-16 (ace di Nemeth). Sul 13-17 l’attacco di Dervisaj e due errori di Bracchi e Piovesan pongono virtualmente fine alla contesa (13-20). Nel finale le chieresi non concedono nulla, finché il muro di Gray su Nardo fa scendere i titoli di coda sul 17-25.

Il commento

Sarah Van Aalen: «Sono molto contenta. Arriviamo da una settimana dura dove in pratica non abbiamo avuto occasione di riposare. Possiamo giocare meglio ma per le condizioni in cui eravamo sono molto soddisfatta per questa vittoria per 3-0».

Omag-Mt San Giovanni in Marignano - Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3

Parziali (23-25; 15-25; 17-25)

Omag-Mt San Giovanni in Marignano: Straube 1, Brancher 3, Kochurina 5, Caruso 4, Piovesan 10, Bracchi 5; Tellone (L); Nicolini, Nardo 2, Ortolani 2. N. e. Parini, Panetoni, Cecchetto (2L). All. Bellano; 2° Zanchi.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Van Aalen 2, Nemeth 9, Gray 7, Cekulaev 10, Nervini 15, Dervisaj 11; Spirito (L); Antunovic, Dambrink 1. N. e. Alberti, Ferrarini, Degradi, Bah, Bonafede (2L). All. Negro.

ARBITRI: Clemente di Parma e Canessa di Bari.

NOTE: presenti 960 spettatori. Durata set: 26′, 23′, 22′. Errori in battuta: 6-12. Ace: 2-7. Ricezione positiva: 58%-53%. Ricezione perfetta: 23%-28%. Positività in attacco: 34%-53%. Errori in attacco: 9-6. Muri vincenti: 3-5. MVP: Van Aalen.