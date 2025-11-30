Eurogymnica conquista tre titoli a Saluzzo

Domenica 30 novembre, si è disputata a Saluzzo la prova unica del I I campionato regionale di Insieme , che quest'anno presentava una nuova, interessante formula per la categoria Open, che ricalca i programmi internazionali, dove vengono stilate 3 differenti classifiche, una per ognuna delle due specialità e una derivante dalla somma di entrambe, ovvero l'All Around.

L'Insieme, più noto come "Squadra", é una specialità nella quale Torino e l'Italia hanno una lunga tradizione, che affonda le radici agli albori della ginnastica ritmica e che ha la sua massima espressione nella Squadra Nazionale Italiana. Per le Farfalle Azzurre di Laura Golfarelli, il massimo obiettivo saranno le qualificazioni alle prossime olimpiadi mentre per il mondo della ritmica nostrana, l'appuntamento clou della stagione sarà invece la finale nazionale.

Nonostante l'intensissimo calendario federale, lo staff tecnico di Eurogymnica è riuscito a preparare contemporaneamente tutte e due gli esercizi.

Nella prima delle specialità, 3 cerchi e 4 clavette, la squadra composta da Stefania Straniero, Cecilia Quarello, Chiara Cortese, Eglissa Lika e Virginia Cuttini vince l'argento con 20,450 piazzandosi tra la Valentia, oro con 21,900 e la Saluzzo Libertas, terza con 16,400.

Non sfugge l'oro alle 5 palle a Chiara Cortese, Anna Russo, Alessia Pala, Eglissa Lika e Virginia Cuttini che con 22,300 fanno segnare il punteggio più alto della giornata, ipotecando il Titolo regionale nell'All Around per un totale di 42,750 davanti alla Libertas Vercelli e alla Saluzzo Libertas.

Si confermano invece campionesse regionali le giovani e frizzanti Allieve Arianna Cortese, Denise Paradiso, Isabel Coconi Santoni, Ginevra Gallizia e Marta Valentini che totalizzano il punteggio di 18,550 nell'esercizio alle 5 palle e lanciano la sfida nazionale dopo il quarto posto, a soli 0,40 dal podio, di Folgaria, durante gli ultimi Italiani. Eurogymnica, che ha al suo attivo tanti titoli regionali di Insieme, tornerà dunque protagonista alla prossima finale nazionale del 13 e 14 dicembre dopo aver conquistato il tricolore nel 2007, 2017, 2022 e 2023. Quattro titoli italiani che si sono aggiunti allo storico argento del 2003 e ai bronzi del 2014 e 2022.