Cuneo Volley torna sconfitta dalla trasferta a Civitanova

Trasferta amara per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo che prova ad opporsi alla voglia di riscatto dei padroni di casa, ma con scarso risultato. La Cucine Lube Civitanova controlla il match dall’inizio alla fine, nonostante un primo e terzo set più combattuto. Coach Battocchio e lo staff medico tengono a riposo in via precauzionale Codarin a seguito di un fastidio fisico, schierando in campo Copelli. Di tutta risposta coach Medei non può rischiare e conferma il sestetto titolare contro la neopromossa.

Consapevoli che non sono queste le battaglie da vincere, i cuneesi per lo spirito combattivo che li distingue escono dal confronto con il rammarico di non aver strappato almeno un set. Questo sarà sicuramente di stimolo per affrontare le prossime due giornate consecutive e ravvicinate in casa. Un ringraziamento speciale alla rappresentanza Blu Brothers che ha affrontato la trasferta pur di stare accanto ai ragazzi e sostenerli per tutto il match.

MVP della serata lo schiacciatore Eric Loeppky, con 15 punti personali a pari merito con Nikolov; quest’ultimo ha così festeggiato in bellezza il compleanno con il titolo condiviso di top scorer.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Stefanović e Copelli centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L). Coach Medei schiera: Boninfante palleggio, Gargiulo e Tenorio centro, Loeppky, Nikolov e Bottolo schiacciatori; Balaso (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «La sconfitta è stata netta, abbiamo avuto delle opportunità nel primo set dove siamo mancati un po’ in contrattacco, chiaro che contro un avversario così, in casa loro, per vincere quelle opportunità vanno colte. Civitanova è stata brava, ci ha messo sotto e ha controllato il match. Terzo set siamo partiti molto bene, aggressivi, abbiamo provato a stare lì fino all’ultimo, ma poi è emersa la loro qualità».

Prossimi appuntamenti dei cuneesi, Giovedì 4 dicembre alle ore 20.45, in casa contro l’Allianz Milano e Domenica 7 dicembre alle ore 18.00, sempre in casa, contro Rana Verona. Prevendita attiva su Liveticket.it o di persona presso Energia Pulita in corso Nizza, 29 a Cuneo.

Cucine Lube Civitanova - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

Parziali (25-20, 25-13, 25-18)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1 , Feral 12, Stefanović 3, Copelli 2, Sedlacek 8, Zaytsev 2; Cavaccini (K) (L1); Oberto, Bonomi, Sala, Cattaneo. N.e. Codarin, Giraudo, Colasanti (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 30%; Attacco: 38%; Muri 3; Ace 4.

Cuncine Lube Civitanova: Boninfante 3, Gargiulo 7, Tenorio 2, Loeppky 15, Nikolov 15, Bottolo 14; Balaso (L1); Duflos-Rossi. N.e. D’Heer, Orduna, Hossein Khanzadeh, Kukartsev, Podrascanin, Bisotto (L2). All.: Giampaolo Medei. II All.: Francesco Oleni. Ricezione positiva: 62%; Attacco: 60%; Muri 6; Ace 13.

Durata set: 27’, 20’, 23’.

Durata totale: 70’.

Arbitri: Umberto Zanussi, Luca Saltalippi, Martin Polenta.