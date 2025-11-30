La Reale Mutua Torino piazza il colpo in casa della capolista

Colpaccio in casa della capolista. La Reale Mutua Basket Torino batte la Victoria Libertas Pesaro alla Vitrifrigo Arena, trovando così la sua terza vittoria consecutiva. Un successo che conferma la fiducia ritrovata dai gialloblù dopo essersi messi definitivamente alle spalle il periodo buio che aveva portato cinque sconfitte di fila. Torino si è rialzata e ha trovato la personalità non solo per giocarsela a viso aperto sul campo della squadra più in forma del campionato, ma per imporsi nettamente e con merito, conducendo il punteggio praticamente dall’inizio alla fine. Torino premiata da una serata eccellente in attacco, nella metà campo dove proprio i gialloblù avevano fatto più fatica di qualsiasi altra squadra nel campionato fino ad oggi: questa sera invece la Reale Mutua ha trovato il canestro con impressionante continuità, registrando il 50% da due punti (24/48) ma soprattutto il 55% da tre (10/18), guidati da un infuocato MaCio Teague, al suo massimo stagionale da 29 punti. Da segnalare anche le prove di Federico Massone (18), Robert Allen (15) e Matteo Schina (10). A Pesaro, senza l’infortunato Kay Felder, non bastano 24 punti di Tambone e 20 di Miniotas. Torino quindi può continuare il suo percorso con un’enorme iniezione di fiducia dopo una prova convincente sul campo di Pesaro: domenica prossima, al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini), arriva la Sebastiani Rieti di un coach ben noto al pubblico gialloblù, Franco Ciani.

QUINTETTI

Pesaro: Tambone, Maretto, Bucarelli, Virginio, Miniotas

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Primi minuti attenti e lucidi di Torino, che tiene botta ai colpi di Pesaro ma soprattutto trova anche la conduzione del punteggio grazie a una partenza sprint di Teague. La VL prova ad abbassare il ritmo, sfruttando il fisico di Miniotas che crea vantaggi per i tiratori, con Bucarelli e Virginio a colpire, ma i gialloblù sono in totale fiducia dall’arco: esce Teague, tocca a Massone salire in cattedra mettendo a referto addirittura 12 punti in fila per chiudere la prima frazione con un sorprendente +12 per Torino: 17-29.

Torino sempre in grande fiducia in apertura di secondo quarto: gli uomini di coach Moretti cercano di correre e muovere velocemente la palla per trovare punti in transizione con Teague ma non solo, visto che anche Allen si iscrive alla partita mettendosi in ritmo dal post basso. Chi non trova invece ritmo è la squadra di coach Leka, così la Reale Mutua allunga fino al +18 sul 21-39 prima della tripla di Tambone. Teague si infiamma e scollina già quota 20 punti, mettendosi in proprio e continuano a colpire da tre dal palleggio, ma prima della pausa lunga arriva un accenno di reazione marchigiana, con Miniotas a farsi sentire nel pitturato per ricucire lo strappo fino al -8: all’intervallo è 43-51.

Pesaro rientra in campo con grande voglia di annullare il divario il prima possibile, Torino regge ancora con percentuali eccellenti al tiro e la solita creatività di Massone per continuare a trovare punti con costanza. Reale Mutua che così riporta il vantaggio in doppia cifra grazie al contributo di tutto il gruppo e chiude il terzo quarto sul 62-73.

Reale Mutua che tenta la stoccata decisiva in apertura di quarto quarto, con un parziale firmato dal solito Teague per tornare sul +19 (62-81). Un allungo importante per provare a mettere definitivamente in archivio i due punti contro una Pesaro che non trova fluidità offensiva. Torino gestisce anche il tentativo disperato dei marchigiani di rientrare in partita. Finisce 81-90.

Coach Moretti nel postpartita: «Prima di tutto faccio i complimenti ai miei ragazzi, sono stati attenti, concentrati su ogni aspetto che era necessario per venire qui a Pesaro a giocarcela contro la capolista. Siamo stati bravi in difesa a limitare le loro tantissime opzioni offensive, in attacco abbiamo giocato al ritmo che volevamo, cercando di attaccare i punti deboli degli avversari, facendo ciò siamo riusciti a prendere progressivamente fiducia».

Victoria Libertas Pesaro - Reale Mutua Torino 81-90

Parziali (17-29, 26-22, 19-22, 19-17)

Victoria Libertas Pesaro: Matteo Tambone 24 (2/5, 5/6), Regimantas Miniotas 20 (10/12, 0/0), Lorenzo Bucarelli 16 (4/6, 2/4), Alessandro Bertini 6 (2/3, 0/5), Nicolo Virginio 5 (1/1, 1/4), Octavio Maretto 4 (2/7, 0/1), Stefano Trucchetti 4 (0/0, 1/3), Quirino De laurentiis 2 (1/3, 0/1), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0), Pietro Reginato 0 (0/0, 0/0), Elhadji Fainke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 28 4 + 24 (Nicolo Virginio 7) - Assist: 17 (Lorenzo Bucarelli 6).

Reale Mutua Torino: Macio Teague 29 (6/12, 5/7), Federico Massone 18 (3/6, 3/3), Robert Allen 15 (6/11, 0/0), Matteo Schina 10 (3/6, 0/1), Davide Bruttini 6 (3/5, 0/0), Giovanni Severini 5 (1/1, 1/2), Umberto Stazzonelli 5 (1/3, 1/2), Marco Cusin 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Tortu' 0 (0/2, 0/3), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Macio Teague, Robert Allen 6) - Assist: 12 (Robert Allen, Matteo Schina 4).

Ufficio Stampa Reale Mutua Basket Torino