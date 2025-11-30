Iveco CUS Torino Rugby Femminile: sconfitta contro il CUS Milano

IVECO CUS TORINO RUGBY femminile sconfitto nella quarta giornata del campionato di Serie A Élite, battuto per 15-22 nel derby universitario all’Albonico dal CUS Milano Rugby. Le bianco-blu, guidate dai coach Alberto Carbone, Gianmarco Perrone e Davide Culcasi, hanno affrontato un avversario molto determinato in un confronto che non ha mai dato tregua. Il match si apre con un ritmo altissimo: entrambe le formazioni non lasciano centimetri di campo alle avversarie, e gli scontri sono durissimi fin dai primi minuti. Le cussine lottano su ogni pallone e cercano di imporre il proprio gioco, ma il CUS Milano risponde colpo su colpo, mantenendo alta l’intensità per tutta la durata della gara. La partita risulta ancora più complicata per l’IVECO CUS TORINO a causa dei numerosi infortuni, che hanno limitato i cambi. Nonostante ciò, le giocatrici bianco-blu hanno dimostrato carattere e determinazione fino all’ultimo minuto, lo dimostra la meta al 79’.
Queste le parole di coach Carbone a fine match: «Complimenti a Milano, assolutamente una squadra in crescita che sta cercando di evolvere il suo gioco ed i risultati si vedono già in campo. È sempre un piacere incontrare le nostre cugine. È stata un’ottima partita; l'intensità rispetto a Treviso si è alzata tantissimo e anche la qualità. Dobbiamo lavorare sui piccoli errori individuali che ci hanno portato, purtroppo, ad essere leggermente distanti di punteggio ma neanche troppo, il match è finito infatti 15-22, siamo quindi abbastanza soddisfatti del lavoro delle nostre ragazze».
Domenica 7 dicembre appuntamento nuovamente in casa all’Albonico, le cussine saranno impegnate contro l’Unione Rugby Capitolina, kick off fissato alle 13.30.
Serie A Elite Femminile - IV Giornata - Campo Angelo Albonico
IVECO CUS TORINO v CUS MILANO RUGBY 15-22
Marcatrici: p.t. 5’ m. Ivaschenko tr. Barabino (0-7), 14’ cp Barabino (0-10), 19’ m. Pirpiliu tr. Gronda (7-10); s.t. 55’ m. Frison tr. Barabino (7-17), 60’ cp Gronda (10-17), 66’ m. Corsini nt (10-22), 79’ m. Zini nt (15-22)
IVECO CUS Torino: Borello; Di Luca (69’ Donà), Floris, Piva, Morchio; Gronda (C), Pirpiliu; De Robertis, Weigel, Luoni; Citino, Epifani (60’ Cagnotto); Zini, Parodi, Reverso (53’ Maietti). A disposizione: Soriga. All.: Carbone.
CUS MILANO RUGBY: Barabino (71’ Remonti), Corsini, Frison, Kone, Fujimoto (60’ Affinito), Paganini (CAP), Baldi (71’ Cazzato), Masi (63’ Sberna), Ivaschenko, Giampaglia (50’ Piuselli), Liccardo (55’ Palladino), Carraro, Fernandez (66’ Rosini), Nini (50’ Magnon), Foscato. All.: Ferino.
Arbitro: Ghisalberti (BG)
AA1 Luzza (TO), AA2 Chiappa (BG)
Cartellini:
Calciatori: Gronda (2/3), Barabino (3/4)
Note: giornata soleggiata, circa 10°, campo in buone condizioni
Punti conquistati in classifica: CUS Torino 1, Milano 4
Player of the Match: Elisa Frison (CUS Milano)