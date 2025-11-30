Iveco CUS Torino Rugby Femminile: sconfitta contro il CUS Milano

IVECO CUS TORINO RUGBY femminile sconfitto nella quarta giornata del campionato di Serie A Élite, battuto per 15-22 nel derby universitario all’Albonico dal CUS Milano Rugby. Le bianco-blu, guidate dai coach Alberto Carbone, Gianmarco Perrone e Davide Culcasi, hanno affrontato un avversario molto determinato in un confronto che non ha mai dato tregua. Il match si apre con un ritmo altissimo: entrambe le formazioni non lasciano centimetri di campo alle avversarie, e gli scontri sono durissimi fin dai primi minuti. Le cussine lottano su ogni pallone e cercano di imporre il proprio gioco, ma il CUS Milano risponde colpo su colpo, mantenendo alta l’intensità per tutta la durata della gara. La partita risulta ancora più complicata per l’IVECO CUS TORINO a causa dei numerosi infortuni, che hanno limitato i cambi. Nonostante ciò, le giocatrici bianco-blu hanno dimostrato carattere e determinazione fino all’ultimo minuto, lo dimostra la meta al 79’.