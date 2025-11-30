Tuttosport.com
Eurogymnica: pioggia di medaglie nel Twirling 

Il secondo appuntamento dell’Interregionale di Specialità Tecniche a Cantalupa ha confermato il dominio delle EGirls, con numerosi ori, argenti e importanti avanzamenti in classifica. La corsa verso il Campionato Nazionale resta aperta, in vista della decisiva terza prova del 21 dicembre
2 min
Il secondo appuntamento del Campionato Interregionale di Specialità Tecniche di twirling si è svolto domenica 30 novembre a Cantalupa. Nella categoria Solo Cadetti livello B, le giovani Viola Causone e Marika Vecchio hanno mantenuto i piazzamenti della prova precedente, portando a casa le prime medaglie della giornata, oro e argento. Replica anche per Noemi Orrù, che nella numerosa categoria Youth conserva il 16esimo posto. 

Viola Burzio avanza di una posizione nella specialità del Solo, sfiorando il podio di pochi centesimi, ma si conferma regina indiscussa della specialità "2 Bastoni", aggiudicandosi la medaglia d'oro per la seconda volta. Emma Ferraris dopo il debutto nella categoria Solo Junior livello A, ha scalato la classifica fino al secondo posto, avvicinandosi alla compagna di squadra Noemy Vecchio, ancora oro. 

Nella specialità Artistic Twirl Junior A, una migliore esecuzione ha portato Assunta D'Acri sul gradino più alto del podio, seguita dalla compagna di squadra Sofia Castelmaro, medaglia di bronzo. Nonostante l'assenza di avversarie, per Camilla D'Acri (Junior Élite) l'allenamento sul campo di gara prosegue in maniera positiva, con un punteggio che dal 6,6 della volta precedente, si sposta verso il 7.

Dalla collaborazione con il settore ritmica, ritorna in campo Stefania Straniero nella specialità X-Strut categoria Senior Élite: alla sua prima apparizione in questo campionato, poche ore prima protagonista a Saluzzo nel campionato di Insieme di ritmica, conclude con una medaglia d'argento al collo. Insieme a lei anche Alessia Laghezza e Sofia Bisbano che nella categoria Junior riconfermano il primo e secondo posto. 

La corsa al Campionato Nazionale è ancora aperta: sarà determinante la terza prova Interregionale, che si disputerà sempre a Cantalupa, domenica 21 dicembre. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

