Eurogymnica: pioggia di medaglie nel Twirling 

Il secondo appuntamento deldisi è svolto domenica 30 novembre a Cantalupa. Nella categoria Solo Cadetti livello B, le giovani Viola Causone e Marika Vecchio hanno mantenuto i piazzamenti della prova precedente, portando a casa le prime medaglie della giornata, oro e argento. Replica anche per Noemi Orrù, che nella numerosa categoria Youth conserva il 16esimo posto.

Viola Burzio avanza di una posizione nella specialità del Solo, sfiorando il podio di pochi centesimi, ma si conferma regina indiscussa della specialità "2 Bastoni", aggiudicandosi la medaglia d'oro per la seconda volta. Emma Ferraris dopo il debutto nella categoria Solo Junior livello A, ha scalato la classifica fino al secondo posto, avvicinandosi alla compagna di squadra Noemy Vecchio, ancora oro.