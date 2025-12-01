Pinerolo Ghiaccio: i risultati del weekend!

Sabato pomeriggio, a Torre Pellice, la squadra IHL1 ha inaugurato il weekend con una prestazione solida e determinata contro il Pinè. Il successo per 3-2 non solo ha confermato la crescita del gruppo, ma ha anche garantito l’accesso al Master Round della IHL Division 1 2025/26, un traguardo frutto di sacrificio e carattere.

La domenica si è aperta ad Aosta, teatro del raggruppamento U10 che ha visto impegnati i giovani Storm insieme ad Aosta, Valpellice, Torino Bulls e Real. I piccoli atleti hanno messo in campo energia e coraggio, affrontando ogni incontro con entusiasmo e volontà di migliorare. Applausi particolari per il portiere Sebastian, protagonista di un esordio decisamente positivo.

A Chiavenna è arrivata un’altra soddisfazione grazie agli U14, autori di una prova combattuta e spettacolare, culminata con la vittoria per 7-4 contro i padroni di casa. In contemporanea, a Torre Pellice, le Rebelles dell’IHLW hanno disputato un match equilibrato e intenso contro le Lakers: nonostante la buona prestazione, l’overtime ha premiato le avversarie, imponendosi per 3-2. Una sconfitta che non intacca la solidità e lo spirito del gruppo.

Il weekend si è concluso a Bressanone, dove gli U19 hanno affrontato il Brixen/Wipptal. La partita, terminata 7-1 per i padroni di casa, ha rappresentato una tappa difficile ma formativa: un risultato severo da cui trarre insegnamenti preziosi.

Un fine settimana che racconta vittorie, dedizione, crescita e spirito di squadra. E soprattutto conferma la forza di una grande famiglia sportiva: gli Storm.