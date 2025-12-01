Club76: i risultati del fine settimana

In Serie B1, il Club ’76 Fenera Chieri ha vinto 3-2 contro Pan Alfieri Cagliari (25-21, 25-18, 24-26, 23-25, 15-8). Chieri merita la vittoria e si distingue per applicazione e voglia di vincere. Una partita in altalena che poteva essere già chiusa al terzo set giocando con maggiore spregiudicatezza. Sono due punti che muovono la classifica e fanno morale. Top scorer per Chieri Boufandar con 24 punti, seguita da Occelli con 18 e Arbore con 16. Prossima gara sabato 6 dicembre alle 21 a Torino contro Volley Parella.

In U16 Regionale il Club76 L’Alba Volley cede 1-3 affrontando Mon.Vi Bam Rossa (15-25, 20-25, 25-21, 22-25). Partita sottotono che consegna la vittoria alle avversarie, più grintose e decise nell’imporre il loro gioco mettendo in difficoltà le biancoblù. Ancora troppa discontinuità nel gioco, che riesce solo un po’ a emergere nel terzo set, ma non è abbastanza.

In U16 Regionale il Club76 PlayAsti ha ceduto 0-3 contro Igor Volley (19-25, 19-25, 16-25). Una partita sottotono, che però non toglie la vetta alla classifica.

In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti hanno vinto 0-3 contro Sporting Torino (41-43, 21-25, 23-25). Partita epica per le ragazze biancoblù, che piegano la resistenza di una delle squadre di vertice. Primo set da cardiopalma; dopo 48 minuti di gioco riescono a chiudere 43 a 41. Secondo set abbastanza in controllo, mentre nel terzo set partono in svantaggio, sotto di 7 punti. La squadra resta saldamente a metà classifica.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley si impone 3-1 su Bam Mondovì (25-15, 24-26, 25-18, 25-18). Punteggio pieno per le albesi, che riescono a conquistare tre punti importanti per la classifica. Ancora qualche errore di troppo e imprecisioni da aggiustare.

Infine, in Under 13 il Club’76 Fenera Chieri Gold vince 0-3 su Monviso Volley Pinerolo 2013 (19-25, 10-25, 20-25). Si torna da Pinerolo con una prestazione corale di tutta la squadra. Tre punti importanti per consolidare la testa della classifica, grazie alle tante ragazze che hanno messo in campo determinazione e voglia di fare bene.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 28 novembre

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti vs BCC Surrauto Cervere 3-0

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs Villanova Volley 3-0

Sabato 29 novembre

U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: L'Alba Volley vs Club76 Playasti 3-1

Domenica 30 novembre