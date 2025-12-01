MTS SER Santena: altra pesante sconfitta 

Nel primo set schiera Venco in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Cadamuro in centro, Visciano e Frascella in banda e Lazzarin libero. Dopo il primo giro di campo le santenesi si trovano in svantaggio di 7 punti (5-12). Le torinesi non si risparmiamo in nessun fondamentale soprattutto in difesa e in attacco e il primo parziale è a favore dell'Ascot con un netto 25-16.

Nel secondo set coach Demichelis schiera Vione al posto di Cadamuro e Vasca al posto di Frascella. Il set inizia con la formazione santenese che riesce ad andare a segno e portarsi in vantaggio di tre punti, proprio con il turno al servizio della stessa Vione (12 - 9). Ancora una volta però la formazione ospite preme sull'acceleratore: non solo pareggia i conti, ma si porta in vantaggio (16-18) chiudendo anche la seconda frazione per 25-18.

Anche nell'ultimo set la formazione ospite parte forte, approfittando di qualche imprecisione in attacco delle santenesi e sull'8-3 a favore dell'Ascot coach Demichelis decide di cambiare in regia e schiera Marino al posto di Venco. Le santenesi accorciano un po' le distanze ma le ospiti non perdono la concentrazione e riescono andare a segno facilmente aumentando drasticamente le distanze e ancora una volta si aggiudicano set e partita con il risultato finale di 25-17.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 8

MTS SER SANTENA - ASCOT BTM LASALLIANO 0-3

Parziali (16-25 18-25 17-25)



MTS SER SANTENA: Vasca 5, Visciano, Cadamuro 1, Vione 8, Venco, Nardoianni 8, Marino 1, Di Blasi 3, Ponassi, Marotta, Destefanis (k) 9, Frascella 4.

Liberi: Lazzarin, Frroku. Allenatori: De Michelis, Bramante.