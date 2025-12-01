MTS SER Santena: altra pesante sconfitta 

Altra pesante sconfitta per 3-0 per le tigri santenesi che fra le mura amiche del PalaSer ospita l'Ascot BTM Lasalliano, ottima formazione, cambiata lo poco rispetto alla scorsa stagione in cui ha disputato i play-off per la promozione in B1 ed ora seconda in classifica. Coach Demichelis finalmente dispone della sua formazione completa, recuperando Di Blasi da un lungo infortunio.
Nel primo set schiera Venco in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Cadamuro in centro, Visciano e Frascella in banda e Lazzarin libero. Dopo il primo giro di campo le santenesi si trovano in svantaggio di 7 punti (5-12). Le torinesi non si risparmiamo in nessun fondamentale soprattutto in difesa e in attacco e il primo parziale è a favore dell'Ascot con un netto 25-16.
Nel secondo set coach Demichelis schiera Vione al posto di Cadamuro e Vasca al posto di Frascella. Il set inizia con la formazione santenese che riesce ad andare a segno e portarsi in vantaggio di tre punti, proprio con il turno al servizio della stessa Vione (12 - 9). Ancora una volta però la formazione ospite preme sull'acceleratore: non solo pareggia i conti, ma si porta in vantaggio (16-18) chiudendo anche la seconda frazione per 25-18.
Anche nell'ultimo set la formazione ospite parte forte, approfittando di qualche imprecisione in attacco delle santenesi e sull'8-3 a favore dell'Ascot coach Demichelis decide di cambiare in regia e schiera Marino al posto di Venco. Le santenesi accorciano un po' le distanze ma le ospiti non perdono la concentrazione e riescono andare a segno facilmente aumentando drasticamente le distanze e ancora una volta si aggiudicano set e partita con il risultato finale di 25-17.
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 8
MTS SER SANTENA - ASCOT BTM LASALLIANO 0-3
Parziali (16-25 18-25 17-25)
MTS SER SANTENA: Vasca 5, Visciano, Cadamuro 1, Vione 8, Venco, Nardoianni 8, Marino 1, Di Blasi 3, Ponassi, Marotta, Destefanis (k) 9, Frascella 4.
Liberi: Lazzarin, Frroku. Allenatori: De Michelis, Bramante.