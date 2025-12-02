BEA Chieri: le percentuali condannano i Leopardi, il derby va a TTB

Undicesima giornata di Serie C Interregionale in archivio: dopo sei stagioni, il Derby della Collina torna al PalaGialdo. Domenica 30 novembre si è giocata BEA Chieri-Torino Teen Basket, con gli ospiti che si sono portati a casa i due punti in una partita sempre in discussione, con continui ribaltamenti di fronte e una bella cornice di pubblico sulle tribune.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera Giacomelli, Ferraresi, Tagliano, Boeri e Drame. Coach Toso risponde con Russano, Gilli, Di Matteo, Montalbetti e Tibs. Come da pronostico, il derby si conferma una partita diversa dalle altre: ritmo altissimo e percentuali che ne risentono da ambo i lati. Nei primi minuti di partita, TTB è più precisa dalla lunga distanza con Di Matteo e Montalbetti, ma BEA risponde con capitan Drame e Giacomelli in penetrazione. Dopo una serie di botta e risposta, BEA riesce a chiudere il primo periodo sotto di una lunghezza, con la tripla di Edoardo Gatti sulla sirena. La seconda decina si apre con due canestri in fila dei padroni di casa: prima capitan Drame con il jumper, poi Kristian Lo Buono con il reverse, per il +3 chierese. Piccolo vantaggio che resiste per buona parte del periodo, con l’alternanza di zona e difesa a uomo che limita le percentuali degli ospiti. TTB si risveglia sul finale di quarto con Tibs e i tiri liberi di Savasta, andando alla pausa lunga con 2 punti di vantaggio.

Al rientro dalla pausa lunga, le percentuali non sorridono a entrambe le squadre: per i primi 3 minuti il punteggio non si smuove, con TTB che riesce a sbloccare il tabellone con l’ispirato Gilli, miglior marcatore della gara per i biancoverdi. I Leopardi sono presenti a rimbalzo offensivo (15 quelli catturati nella partita), riuscendo a garantire extra possessi e a rimanere avvinghiati alla partita. BEA arriva anche in vantaggio all’inizio dell’ultima decina: ancora capitan Drame a rimbalzo riesce a correggere il tentativo di Giacomelli sulla sirena del terzo periodo, conquistandosi i tiri liberi del +1. Coach Conti deve, però, fare i conti con dei problemi di falli: Danilo Tagliano commette il quinto, dovendo accomodarsi in panchina. Nonostante questo, i padroni di casa sono avanti nel ritmo e nel punteggio: Giacomelli è incontenibile in penetrazione, con il canestro del +5 che costringe al timeout coach Toso. TTB esce bene dal minuto e risponde con il solito Gilli, che infila un parziale di 5-0 che rimette tutto in parità.

Da questo punto un vero e proprio overtime al PalaGialdo: serie di risposte e controrisposte sul tabellone, con TTB che riesce quasi sempre a tenere il naso avanti. BEA ha la possibilità di superare con 4 tiri liberi, ma Lo Buono e Drame sbagliano dalla lunetta. Pino non riesce a capitalizzare fino a 20 secondi dalla fine, dove Di Matteo segna il jumper che manda gli ospiti sul +3. Timeout obbligato di coach Conti, che però non porta a un canestro: dopo il fallo sistematico, Gilli fa 2 su 2 dalla lunetta. In seguito al secondo minuto dei padroni di casa, è Possekel a ridare speranza ai suoi con un canestro da tre punti: BEA recupera anche il pallone con 4 secondi sul cronometro, ma la preghiera da metà campo di Ferraresi non trova il ferro. Finisce 56 a 58 a favore di TTB.

IL COMMENTO

«Innanzitutto faccio i complimenti a TTB per la partita che hanno giocato – commenta il Direttore Sportivo Stefano Piccionne – Sono resistiti anche quando siamo andati sopra e nel momento opportuno sono riusciti a sfruttare i nostri errori. Hanno vinto meritatamente. Dispiace, perché sulla carta potevamo essere favoriti, ma c’è sempre il campo. Dobbiamo rimboccarci le maniche, lo staff sicuramente ne parlerà. Ora ci aspettano delle partite importanti, dobbiamo essere pronti ad affrontarle. È stato bello rivedere il PalaGialdo pieno per la partita, siamo stati contenti di questo».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano in campo il prossimo weekend per una grande classica delle ultime stagioni. Sabato 6 dicembre si giocherà la partita con Arona Basket alle ore 21:00. Appuntamento al PalaVikings.

BEA CHIERI – TORINO TEEN BASKET 56-58

Parziali (18-19, 27-29, 41-40)

BEA: Giacomelli 15, Drame 15, Lo Buono 7, Possekel 5, Gatti 4, Tagliano 3, Ferraresi 2, Boeri 2, Ruà, Viggiano, Fatone NE, Galluccio NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Mout, Add. Arbitri Monteleone

TTB: Gilli 15, Tibs 10, Di Matteo 9, Savasta 8, Ripepi 5, Pesci 4, Montalbetti 3, Russano 2, Ferilli, Guggia, Bergo NE, Toma NE. All. Toso, 1° Ass. Musso, Prep. Tavella, Acc. Digregorio.