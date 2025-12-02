Giaguari Torino: i risultati della 7ª giornata

La giornata è iniziata con i giovani Giaguari Under 15 che hanno affrontato i Blue Stars Busto Arsizio in una sfida che li ha visti protagonisti nella prima parte di gara. L'incontro si è aperto con il touchdown di Di Tommaso che ha portato i torinesi in vantaggio 6-0, dando subito il segnale di voler lottare per la vittoria.

Nel secondo quarto i Blue Stars hanno risposto alla segnatura ma i Giaguari ne hanno trovate altre due che hanno fatto sperare in un'impresa: prima Borri ha segnato su corsa, poi è arrivato il momento spettacolare con l'intercetto di Coman riportato in end zone su un tentativo di trasformazione degli avversari. Nonostante queste giocate di grande qualità, i Blue Stars hanno reagito con forza e hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 34-14.

Nella ripresa la squadra di casa ha imposto il proprio ritmo e la maggiore esperienza fisica, portando il punteggio finale sul 56-14. Per i Giaguari ora tutto si decide nell'ultima giornata: servirà battere i Blitz Ciriè per staccare il pass playoff. Un obiettivo alla portata, considerando che all'andata i torinesi si erano imposti 28-22 in una battaglia combattutissima fino all'ultimo down.

Prestazione dominante per l'Under 21 dei Giaguari Torino che ha travolto i Blue Storms Busto Arsizio con un netto 58-6 nella sfida di Coppa Italia. La partita ha preso una piega chiara già nel primo quarto, quando i torinesi hanno messo a segno cinque touchdown che hanno fatto scattare il running clock già sul 22-0 a causa del roster ridotto degli avversari.

L'avvio è stato folgorante: il kickoff return di 78 yard di Daniel Osayomwanbor ha portato subito i Giaguari avanti 0-6. Anthony Choupo ha poi scatenato la sua potenza su due corse da 54 e 33 yard che hanno fatto esplodere l'attacco torinese, portando il punteggio prima sullo 0-14 e poi sullo 0-30. Nel mezzo, la giocata spettacolare di Simone Amedeo che ha riportato un punt per 47 yard fino in end zone per lo 0-22. A chiudere il devastante primo quarto ci ha pensato Francesco Papeo con una corsa da 1 yard che ha fissato il risultato sul 36-0.

Nel secondo periodo il quarterback Tommaso Bono ha preso in mano le redini dell'attacco aereo, trovando per ben due volte Tommaso Ivasiuc: prima con un passaggio da 8 yard per lo 0-44, poi con una bomba da 29 yard che ha portato il punteggio sullo 0-52 all'intervallo. I Blue Storms hanno evitato lo shutout nel terzo quarto grazie all'intercetto riportato in end zone per 65 yard da Castiglioni, che ha fissato il punteggio sul 6-52. L'ultimo capitolo della serata si è scritto nel quarto periodo, quando Alessio Povero ha trovato Bono su un passaggio da 17 yard per il definitivo 6-58.

Con questa vittoria, i Giaguari hanno raggiunto virtualmente i playoff, anche se manca ancora la certezza matematica che potrebbe arrivare nelle prossime giornate. La squadra ha dimostrato solidità su tutti i fronti: corsa devastante, attacco aereo preciso e una difesa capace di creare turnover nei momenti chiave. L'Under 21 torinese si prepara ora ad attendere la conferma matematica del pass playoff, mentre l'Under 15 si gioca tutto nell'ultima sfida contro i Blitz Ciriè.