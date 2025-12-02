BEA Chieri - Serie C Femminile: le Leoparde superano Fossano, prima vittoria al PalaGialdo

Dopo una gara sempre in controllo, arriva la prima vittoria di stagione per le Leoparde. Le ragazze di Coach Colò partono forte e trovano un primo parziale a inizio gara. Fossano, anche lei alla ricerca del primo successo dell’anno, prova a rimanere a contatto, ma BEA Chieri non si fa intimidire, aumenta il ritmo in difesa e consolida il vantaggio nel corso del terzo quarto. Anche l’ultima decina è a favore delle Leoparde, che spingono ancora sull’acceleratore e conquistano due punti per la classifica generale con un gap di oltre 20 lunghezze (51-29).

Commenta Coach Carlo Colò: «Devo complimentarmi con le ragazze per la vittoria ottenuta in uno scontro diretto come quello di domenica sera contro Fossano. In questa prima parte di campionato, abbiamo avuto prestazioni altalenanti, con alcune vittorie sfuggite piccole sbavature. La squadra è stata molto brava a compattarsi dopo la brutta prestazione dell’ultima trasferta contro Pink Torino e avere la maturità per lavorare in settimana per ottenere questo risultato. Iniziamo, finalmente, ad avere qualche rientro dall’infermeria, che ci permette di aumentare la qualità degli allenamenti e questo è un aspetto molto importante. Ora avremo un altro impegno molto importante contro Nichelino per provare a confermare quanto di buono fatto nell’ultima partita».

BEA CHIERI-FOSSANO 51-29

Parziali (14-7; 25-17; 38-21; 51-29)

BEA CHIERI: Garavelli 15, Lagrotteria, Bagnulo, Golè 5, Corrieri 2, Bardascino, Uggè 8, Beccio 3, Morra 7, Ghibaudo 9, Marracino 2, Aquini. All. Coló, Ass. D’Angelo.