Dodecarun, pronto il calendario dell’edizione 2026

L’edizione 2025 è appena andata in archivio, con un’affollatissima premiazione al Teatro Sociale di Valenza, ma il Circuito Dodecarun sta già pensando alla prossima edizione. A Valenza, infatti, è stata presentato il calendario della seconda edizione: 25 gare tra pista, cross, strada e vertical, con l’aggiunta di un Trofeo del Mezzofondo che riguarderà quattro prove in pista ancora da calendarizzare.