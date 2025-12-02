Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dodecarun, pronto il calendario dell’edizione 2026

Il Circuito Dodecarun guarda già al 2026: presentato a Valenza il calendario della seconda edizione con 25 gare tra pista, cross, strada e vertical. Novità dell’anno sarà il Trofeo del Mezzofondo, con quattro prove in pista ancora da definire
2 min
Dodecarun, pronto il calendario dell’edizione 2026

L’edizione 2025 è appena andata in archivio, con un’affollatissima premiazione al Teatro Sociale di Valenza, ma il Circuito Dodecarun sta già pensando alla prossima edizione. A Valenza, infatti, è stata presentato il calendario della seconda edizione: 25 gare tra pista, cross, strada e vertical, con l’aggiunta di un Trofeo del Mezzofondo che riguarderà quattro prove in pista ancora da calendarizzare.

Il programma della prossima stagione inserisce nel Circuito una gara storica come la Biella-Oropa, che nel 2025 ha celebrato la cinquantesima edizione, affiancandola a prove assolutamente nuove come la corsa in salita di Sparone, nel Canavese. Si parte domenica 11 gennaio, con il cross di Pinerolo

Questo il calendario completo:

11 gennaio, Pinerolo; 1° febbraio, Mirabello (AL); 22 marzo, Torino (parco della Pellerina); 12 aprile, Alessandria; 19 aprile, Cocconato (AT); 10 maggio, Alessandria; 14 maggio, Trino (VC); 28 maggio, Valenza (AL); 21 giugno, Cuneo; 18 luglio, Sparone (TO); 22 luglio, Saint-Christophe (AO); 25 luglio, Osasco (TO); 1° agosto, Biella-Oropa; 6 settembre, Palazzolo (VC); 13 settembre, Marentino (TO); 18 ottobre, Castelletto Monferrato (AL); 1° novembre, Pont Saint Martin (AO); 8 novembre, Borgosesia (VC); 15 novembre, Trino (VC); 29 novembre, Piossasco (TO); 8 dicembre, Prato Sesia (VC).

Queste le classifiche finali del circuito Dodecarun

Uomini. 1. Francesco Carrera (Casone Noceto) 1127 punti; 2. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 953 ; 3. Beniamino Sovera (Atl. Saluzzo) 835; 4. Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 663; 5. Giacomo Aimar (Atl. Pinerolo) 637; 6. Giulio Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 620; 7. Lorenzo Celestre (Atl. Alessandria) 476;. 8. Luca Zanotti (Atl. Pinerolo) 397; 9. Matteo Fontana (Fulgor Prato Sesia) 394; 10. Luca Agoglia (Brancaleone Asti) 370.
Donne. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino) 1032 punti; 2. Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 947; 3. Federica Laino (Brancaleone Asti) 870; 4. Carla Primo (Borgaretto ‘75) 817. 5. Antonella Rabbia (Brancaleone Asti) 726; 6. Ignazia Cammaleri (Borgaretto ‘75) 516; 7. Elisabetta Sulis (Brancaleone Asti) 351; 8. Rossella Giusto (Atl. Pinerolo) 310; 9. Deborah Conoscenti (Borgaretto ’75) 301; 10. Sara Borello (Atl. Canavesana) 262.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS