Dodecarun, pronto il calendario dell’edizione 2026

L’edizione 2025 è appena andata in archivio, con un’affollatissima premiazione al Teatro Sociale di Valenza, ma il Circuito Dodecarun sta già pensando alla prossima edizione. A Valenza, infatti, è stata presentato il calendario della seconda edizione: 25 gare tra pista, cross, strada e vertical, con l’aggiunta di un Trofeo del Mezzofondo che riguarderà quattro prove in pista ancora da calendarizzare.
Il programma della prossima stagione inserisce nel Circuito una gara storica come la Biella-Oropa, che nel 2025 ha celebrato la cinquantesima edizione, affiancandola a prove assolutamente nuove come la corsa in salita di Sparone, nel Canavese. Si parte domenica 11 gennaio, con il cross di Pinerolo
Questo il calendario completo:
11 gennaio, Pinerolo; 1° febbraio, Mirabello (AL); 22 marzo, Torino (parco della Pellerina); 12 aprile, Alessandria; 19 aprile, Cocconato (AT); 10 maggio, Alessandria; 14 maggio, Trino (VC); 28 maggio, Valenza (AL); 21 giugno, Cuneo; 18 luglio, Sparone (TO); 22 luglio, Saint-Christophe (AO); 25 luglio, Osasco (TO); 1° agosto, Biella-Oropa; 6 settembre, Palazzolo (VC); 13 settembre, Marentino (TO); 18 ottobre, Castelletto Monferrato (AL); 1° novembre, Pont Saint Martin (AO); 8 novembre, Borgosesia (VC); 15 novembre, Trino (VC); 29 novembre, Piossasco (TO); 8 dicembre, Prato Sesia (VC).
Queste le classifiche finali del circuito Dodecarun
Uomini. 1. Francesco Carrera (Casone Noceto) 1127 punti; 2. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 953 ; 3. Beniamino Sovera (Atl. Saluzzo) 835; 4. Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 663; 5. Giacomo Aimar (Atl. Pinerolo) 637; 6. Giulio Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 620; 7. Lorenzo Celestre (Atl. Alessandria) 476;. 8. Luca Zanotti (Atl. Pinerolo) 397; 9. Matteo Fontana (Fulgor Prato Sesia) 394; 10. Luca Agoglia (Brancaleone Asti) 370.
Donne. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino) 1032 punti; 2. Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 947; 3. Federica Laino (Brancaleone Asti) 870; 4. Carla Primo (Borgaretto ‘75) 817. 5. Antonella Rabbia (Brancaleone Asti) 726; 6. Ignazia Cammaleri (Borgaretto ‘75) 516; 7. Elisabetta Sulis (Brancaleone Asti) 351; 8. Rossella Giusto (Atl. Pinerolo) 310; 9. Deborah Conoscenti (Borgaretto ’75) 301; 10. Sara Borello (Atl. Canavesana) 262.