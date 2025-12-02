Verso Famila Wuber Schio-Autosped BCC Derthona

Ottavo appuntamento di campionato per l’Autosped BCC Derthona, che sarà impegnata domani sul campo delle campionesse d’Italia del Famila Wuber Schio, attuale squadra capolista del campionato con sette vittorie in altrettanti incontri. La formazione allenata da Victor Lapena è reduce dal proprio turno di riposo, mentre il BCC ha conquistato i due punti casalinghi nell’ultimo turno contro Roseto, dando continuità al momento positivo del mese di novembre in cui le Giraffe hanno vinto tutti e tre gli incontri disputati.

La partita di domani al PalaRomare rappresenta il test di più alto livello possibile per l’Autosped.

FOCUS SULLE AVVERSARIE – Tante conferme, alcuni volti nuovi e grandi ritorni in casa scledense in estate. Concluso il ciclo di coach Dikaioulakos, il Famila ha puntato su un altro coach straniero di grande livello come Victor Lapena. Confermato in toto il nucleo italiano che ha dato continuità al grande ciclo vincente degli ultimi anni: Costanza Verona, Olbis Andrè e Jasmine Keys hanno fatto parte della spedizione Azzurra capace di conquistare il bronzo all’ultimo Eurobasket, Ilaria Panzera e Carlotta Zanardi rappresentano una buona fetta del futuro della pallacanestro femminile italiana, mentre Giorgia Sottana è la super veterana di talento ed esperienza con abitudine vincente. In etsta è tornata in Veneto Cecilia Zandalasini, la giocatrice di maggiore classe del nostro movimento: inserita nel quintetto ideale di Eurobasket, è reduce dalla proficua esperienza in WNBA con le Golden State Valkyries.

Le straniere del Famila sono la confermata Kitija Laksa, capce di agire nei ruoli di 2 e 3 e di apportare il proprio contributo soprattutto in fase realizzativa, e le new entry Maria Conde, che ha lasciato Praga dopo diversi anni per sposare il progetto scledense, in grado di creare per sé e per le compagne, Marieme Badiane, veterana di altissimo livello europeo e unoi degli architravi difensivi della formazione allenata da Lapena, e Jessica Shepard, capace di garantire quasi sempre una doppia doppia per punti e rimbalzi.

Il roster di Schio è costruito con profondità, esperienza e talento, con l’obiettivo di ripetere i successi conseguiti negli ultimi anni sul suolo nazionale e arrivare quanto più lontano possibile in Europa.

LE DICHIARAZIONI- A raccontare le emozioni della vittoria del premio di MVP del mese di novembre della Serie A1 e a presentare la sfida che attende le Giraffe è stata Pallas Kunaiyi-Akpanah: «Vincere il premio di MVP del mese è stato speciale, ma vedo la pallacanestro come espressione di una squadra, per cui è merito anche delle mie compagne. Sono davvero felice di essere al BCC Derthona e del livello a cui sto giocando. Abbiamo iniziato la stagione con alcune difficoltà ma ora siamo in crescita e l’unione nello spogliatoio è molto elevata. È bello vedere che siamo in grado di trovare protagoniste diverse in ogni partita. Ora ci attende la sfida a Schio, che ha un roster davvero profondo con tanta esperienza. Dovremo cercare di giocare la nostra migliore pallacanestro sin dalla palla a due, provando a giocare in controllo. Ritengo che se stiamo unite e insieme, possiamo provare a competere con tutte le avversarie».

CURIOSITÀ ED EX DELLA GARA – Francesca Melchiori (2997 in LBF e 491 in BCC) è rispettivamente a 3 e 9 punti in carriera dai 3000 tra tutte le competizioni organizzate da LBF e ai 500 con la canotta dell’Autosped.

L’ex della partita è Elisa Penna, alla seconda annata in canotta Autosped: la numero 41 biancorossa ha giocato a Schio dal 2022 al 2024, vincendo uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

DOVE VEDERLA – La partita sarà visibile in diretta streaming su flima.tv.