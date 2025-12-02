Derthona Basket: aggiornamento sulle condizioni fisiche di Manjon

Derthona Basket comunica che l'atleta Ezra Manjon, stante il persistere della sintomatologia algica in corrispondenza della già nota lesione muscolare all'adduttore lungo della coscia sinistra, è stato sottoposto in settimana ad ulteriori accertamenti strumentali, che hanno evidenziato la non soddisfacente riparazione della suddetta lesione. Per tale motivo lo staff medico ha disposto la prosecuzione del trattamento riabilitativo, separatamente dal lavoro agonistico di squadra. Tra 3 settimane il giocatore sarà nuovamente sottoposto a risonanza magnetica, onde definire con maggiore precisione i tempi di recupero.