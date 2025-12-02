BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Tra le gare degli ultimi giorni, l’ Under 19 Gold chiude il girone da capolista, replicando il successo della gara d’andata nel derby con Unione Basket Collinare. Rispetto alla sfida dello scorso ottobre vinta di 3 lunghezze, questa volta i Leopardi superano Ubc con uno scarto di 20 punti (58-78). Il gruppo Under 19 Regionale scende in campo tre volte in meno di sette giorni. I Leopardi prima vincono e convincono con Venaria, con una buona prova di squadra (65-48), poi trovano un altro successo importante per le posizioni nobili del girone con Lo.Vi. Borgaro (57-56). Nell’ulteriore sfida a Cavagnolo con Unisport, BEA trova altri due punti per la classifica generale.

Ancora una buona prova a metà per l’Under 17 Gold (57-71). I ragazzi di Coach Bonifacio arrivano fino al +15, poi incassano un parziale in pochi minuti che si rivelerà decisivo nella gara con Pallacanestro Chivasso. Vittoria di un punto (77-78) per l’Under 17 Regionale con Leinì, in uno scontro chiave per la parte alta del girone. BEA fatica a contenere l’estro del bomber degli avversari, ma riesce a recuperare 5 punti di svantaggio negli ultimi secondi e vince con un and one di Fornaca a pochi istanti dal termine. Successo al fotofinish anche per l’Under 17 Uisp con Sangip (55-52). Sangip sembra prendere il largo nel primo quarto, ma BEA ricuce e il finale punto a punto è a favore dei chieresi.

A San Mauro, l’Under 15 Eccellenza conquista una super vittoria dopo una gara quasi sempre in leggero vantaggio e una vera battaglia in campo, che alla fine sorride ai chieresi (67-73). Sconfitta per l’Under 15 Regionale nel derby con Unione Basket Collinare (62-34), tra le big del girone. BEA Chieri lotta fino all’ultimo, ma non riesce a contrastare la fisicità dei collinari padroni di casa, che allargano il gap negli ultimi minuti, quando gli Arancioni che, con la panchina, non riescono a tenere il quintetto di casa. L’Under 15 Femminile rientra da Bra dopo una trasferta che mostra i grandi passi avanti fatti, con il gap dimezzato rispetto alla gara d’andata (44-30). Resta un po’ di amaro in bocca per un inizio di gara sottotono, che ha permesso alle padrone di casa di scavare subito un solco e rendere più difficile la gara alle chieresi.

Netta vittoria per i Leopardi dell’Under 14 Gold nell’ultima gara del girone d’andata con Cus Torino (89-34). I torinesi faticano a tenere l’intensità degli Arancioni, che scappano avanti nel primo quarto e gestiscono bene. La capolista Serravalle non lascia scampo ai ragazzi dell’Under 14 Regionale, che non riesce a contenere la fisicità dei primi in classifica (29-68). L’Under 13 Gold Erowa inizia il girone di ritorno con Asti. Dopo un avvio sottotono, BEA Chieri ritrova lucidità e scappa con tutti i ragazzi protagonisti in campo (35-66). Altra bella vittoria per l’Under 13 Regionale, vittoriosa anche sul campo di Venaria (32-53). Sconfitta per l’Under 13 Femminile, che combatte con una buona Area Pro e dimostra i passi avanti (29-55).

U19 GOLD

UNIONE BASKET COLLINARE – BEA CHIERI 58-78

Parziali: 12-21; 23-41; 4-58

UBC: Leye, Toma 10, Raconteur, Perrone 2, Vergnano 10, Pasquini Vacca 7, Negrisolo 3, Pesci 16, Toure 10, Sala. All. Musso, Ass. Toso.

BEA Chieri: Ahia 4, Fatone 4, Viggiano 12, Dioum 11, Picco 3, Galluccio 2, Passatore 5, Bechis 17, Conti 3, Lo Buono 8, Masola, Mout 9. All. Conti, Ass. Manzini.

U19 REGIONALE

BEA CHIERI – VENARIA REALE PALLACANESTRO 65-48

Parziali: 24-17; 38-26; 52-39

BEA Chieri: Scamardella 4, Massari 2, Giangualano 17, Marca 3, Ricci 12, Minetti, Stella 1, Mosso 4, Kamami 16, Abrate, Reinaudo 6. All. Pirocca, Ass. Paoletta.

VENARIA: Pologruto D. Castillo R., Biasion 13, Pologruto D. Castillo S. 4, Pentassuglia 8, De Rosa 2, Faruoli 9, Ripa 6, Calandra 2, Giannotto 3, Castro, Rossi, Ruzza 1. All. Costa, Ass. Treccarichi.

BEA CHIERI – LO.VI. BASKET 57-56

Parziali: 13-15; 30-21; 43-35

BEA Chieri: Scamardella 1, Massari, Filane 3, Ricci 20, Minetti 15, Mosso, Kamami 14, Peverini 4, Abrate, Signetti. All. Pirocca, Ass. Paoletta.

Lo.Vi. Basket: La Russa 10, Riviezzo 4, Massafra 4, Serafino, Oberto 5, Edegbe 2, Minardi 2, Gianusso 2, Aimone Mariotta, Cotugno 23, Debernardi 4. All. Pierro, Acc. Serafino.

BEA CHIERI – UNISPORT CAVAGNOLO 69-88

Parziali: 20-17; 30-42; 51-61

Unisport Cavagnolo: Cagia 2, Iangella 4, Marin 7, Rodighiero 20, Lucco 18, Grimaldi, De Angelis, Bonaccorso, Mazzone 9, Sartore 9, Runco NE, Vittone. All. Miceli.

BEA Chieri: Scamardella 9, Massari 3, Giangualano 6, Filane 11, Ricci 19, Stella 2, Mosso 2, Kamami 20, Peverini, Coltiletti 10, Abrate NE, Reinaudo 6. All. Pirocca, Ass. Paoletta.

U17 GOLD

BEA CHIERI – PALLACANESTRO CHIVASSO 57-71

Parziali: 15-11; 32-28; 42-48

BEA Chieri: Aimi 2, Basilietti 3, Bassi 5, D’Amore 3, Destefanis 12, Di Giorgio 2, Fatai 16, Mastrocola, Parise 3, Spennato 6, Valentini 1, Virgilio 4. All. Bonifacio, Ass. Cristina

U17 REGIONALE

BASKET LEINÌ – BEA CHIERI 77-78

Parziali: 18-16; 34-34; 52-59

LEINÌ: Maddalena 5, Vanara, Cavaliere 1, Candeloro 3, De Campo 18, Pesce 3, Patanè 5, Salouhi, Meda 42, Agnusdei, Di Gregorio.

BEA Chieri: D’Acunti, Cordero 2, Santoro 2, Fornaca 22, Civera 8, Traversari 2, Costamagna 10, Carrara 4, Spano 15, Gentilini 13, Brancaglion, Dimonte. All. Pirocca, Acc. Picchialepri.

U17 UISP

BEA CHIERI – SANGIP 55-52 dts

Parziali: 8-17; 20-30; 36-40; 48-48

BEA Chieri: Lepori 2, Martis Gamba, Ferrando, Chiara 1, Gamba, Pezzoli 2, Vitrotti 3, Brusco 17, Ambruoso (K) 6, Stoian 6, Carena 4, Zoccolan 14. All. Colli.

SanGip: Marucco 20, Mohamed, Bekele 2, Spina 10, Lefort 5, Pavesio 7, Petroccione 2, Carbone 6. All. Chiabotto, Ass. Baschirotto.

U15 ECCELLENZA

SAN MAURO – BEA CHIERI 67-73

Parziali: 10-17; 30-32; 47-59

BEA Chieri: Ursu 6, Mouadinne 14, Porcu 23, Marino 2, Violante 7, Zuccarello 8, Dalmasso 5, Serratore 1, Murolo 7, Mariani. All. Conti, Ass. Manzini

U15 REGIONALE

UNIONE BASKET COLLINARE – BEA CHIERI 62-34

Parziali: 22-5; 39-15; 55-29

UBC: Brubo 4, Leyi Dordoni, Vellano 11, Drogo 10, Marenco 16, Borgogno 4, Muotri 3, Giannetto 6, Bortos 4, Anghel, Aruta 4.

All. Uliana, Ass. Leon, Mass. Musso.

BEA Chieri: Fasano1, Audisio 2, Sacchero 3, Cartolano (K) 6, Stoian, Antonioli, Cazzaro, Dardano.S, Dardano.M 4, Rocco 12, Goria 6. All. Grillone, Ass. Lafiosca, Acc. Dardano.

U15 FEMMINILE

ASD NEW BASKET ABET – BEA CHIERI 44-30

Parziali: 19-6; 28-17; 36-22

BEA Chieri: Di Dedda 4, Contino 4, Santoro7, Favata 2, Giangualano , Mazilu 8, Pavone , Mosso 5, Di Monte. All. Coló, Ass. Ghibaudo.

U14 GOLD

BEA CHIERI – CUS TORINO 89-34

Parziali: 22-5; 46-14; 68-25

BEA Chieri: Fasano 9, Zanzon 8, Garabello 14, Cordero, Marocco 7, Fabeni 4, Bonnet 7, Goria 10, Moschillo 1, Audisio 11, Silvestro 8, Vay 10. All.Corrado, Ass.Alisiardi, Acc.Domenino

CUS TORINO: Aliano, Bellino 2, Costantino, Delvino 9, Gacem 10, Migliari, Raimondi, Rares, Salice 2, Mora F. 11, Olivieri. All. Italla., Ass. Torazza, Acc. Bellino.

U14 REGIONALE

BEA CHIERI – BASKET CLUB SERRAVALLE 29-68

Parziali: 13-19; 15-35; 22-50

BEA Chieri: Longo 7, Jarca 5, Campana 3, Maglio, Iantorno 2, Parizia 2, Errico, Franchi, Pupeschi 10, Gallo, Betta F., Mariani.

All. Cristina.

U13 GOLD

SCUOLA BASKET ASTI – EROWA BEA CHIERI 35-66

Parziali: 4-16; 16-30; 20-53

ASTI: Cerrato 5, Viarengo, Aprato 1, Fabris 3, Vigna 4, Nobile, Debenedetti 12, Trapani 2, Bergadano, Durando, Beccaris, Gallino 8. All. Grattini.

BEA Chieri: Bergano 11, Novarese 6, Monticone 14, Marzucchi 3, Capriati 4, En Nadher 4, Calcagno 2, Pianfetti 5, Ascolesi 10, Zamfirov 2, Bosio 3, Miglio 2. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.

U13 REGIONALE

VENARIA REALE – BEA CHIERI 32-53

Parziali: 7-11; 18-22; 28-41

COLLEGNO: Moscaritolo 5, Pro 6 , Mangano, La torre, Venturato 4, Amico 6 , Giovaniddi 4 , Buttacavoli, Di candia, Mingoia 2, Tampu 4, Piombino 1.

BEA Chieri : Burzio 2, Figliuolo 8 , Rigato , Ferreli 5, Peciarolo 8 , Bacci, Chifari, Deiola 1, Rossi, Violante 10, Salonia 13, Pertusio 6. All. Bertulessi.

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI-AREA PRO 29-55

Parziali: 4-9; 13-28; 17-42

BEA CHIERI: Cicchelli, Sacchero, Giardiello, Giangualano 14, Laveglia, Isoardi, Fasano 7, Barba 2, Casciato 2, Dimonte 4. All. D’Angelo.