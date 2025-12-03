GranTorino non si sblocca: al Palaeinaudi la spunta Arezzo

GRANTORINO resta a secco di punti nella decima giornata del campionato di Serie B Interregionale . Al Palaeinaudi i gialloblù hanno ceduto sul campo di Centro Tecnico BM Aretina con il punteggio finale di 63-78 . Un match che sulla carta sembrava alla portata della squadra di coach Comazzi ha invece messo in risalto i limiti di GRANTORINO , che ha faticato dall’arco e in un finale equilibrato non ha trovato la continuità per rientrare nel punteggio.

LA GARA

In avvio Arezzo prova a massimizzare le occasioni in attacco tirando soprattutto dall’arco con Corradossi, che va a segno due volte. GRANTORINO tiene il ritmo dei toscani con intensità, poi commette qualche errore di troppo concedendo ad Arezzo un +6 provvisorio. Il timeout chiamato da coach Comazzi schiarisce le idee ai gialloblù: con gli ingressi di Fracasso e Obaseki, GRANTORINO ritrova energia e colma il distacco. Sul finale di primo periodo Arezzo torna in vantaggio e con la tripla di Cazzanti si porta sul +5 (14-19). Nel secondo quarto i toscani scappano nel punteggio: trascinati da Corradossi e Tersillo, gli amaranto costruiscono un parziale di 0-12. Dall’altra parte GRANTORINO fatica nel pitturato avversario e non trova la via del canestro dall’arco. Il passivo di 19 punti viene limitato da Ficetti e Fracasso con due realizzazioni che valgono il -15 di GRANTORINO alla pausa lunga (26-41).

Al rientro in campo gli ospiti conservano il margine di vantaggio. Alle incursioni in area di Barla e Fracasso, Arezzo resiste con le realizzazioni di Toia e Tersillo. In un match in cui anche gli ospiti faticano in attacco, a definire il distacco è il dato dei tiri da tre, su cui GRANTORINO va a segno per la prima volta in tutta la serata solo allo scadere del terzo quarto con Grillo. Con un periodo ancora da giocare il margine resta invariato sul un punteggio parziale di 39-54. In avvio di ultimo quarto GRANTORINO entra in campo con determinazione e dà una scossa al tabellone, mettendo a referto quattro triple consecutive con Mancino e Bertaina che portano i gialloblù sotto la doppia cifra di distacco. Dall’altra parte Arezzo tiene testa ai gialloblù e con maggiore esperienza allunga ancora, stavolta in via definitiva: alla sirena il punteggio è di 63-78.

IL PROSSIMO MATCH

Sabato 6 dicembre alle 21:00 GRANTORINO sarà ospite di Computer Gross USE Empoli al Palasammontana per l’undicesima giornata del campionato.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft – Centro Tecnico BM Aretina 63-78

Parziale (14-19, 12-22, 13-13, 24-24)

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio, Ficetti 4, Bertaina 6, Pizzaia 4, Spetz ne, Losito, Fracasso 12, Mancino 7, Zumstein 6, Grillo 4, Barla 9, Obaseki 11. All. Comazzi. Ass. Ancona, Agnelli.

Centro Tecnico BM Aretina: Pelucchini 8, Tersillo 11, Toia 20, Damasco ne, Pieri, Corradossi 13, Lemmi 10, Raguzzi ne, Cazzanti 6, Vagnuzzi 10. All. Fioravanti.