La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 piega il Vasas Obuda e avanza agli ottavi di Coppa Cev

Dopo il successo per 0-3 nell’andata a Budapest, al debutto stagionale al Pala Gianni Asti di Torino la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince anche il ritorno dei sedicesimi di Coppa Cev contro il Vasas Obuda. Il discorso qualificazione viene chiuso in tre set con la conquista del primo e terzo parziale da parte delle biancoblù che poi la spuntano 3-2 al termine di 2 ore e 5 minuti di gioco.

All’ingresso in campo coach Negro lascia a riposo Dervisaj, Nervini, Nemeth e Gray, lanciando titolari Degradi, Bah, Dambrink e Alberti. Nel prosieguo ci sarà spazio anche per Antunovic, Ferrarini e Bonafede. Per tutte loro, la possibilità di mettersi in luce contro una squadra, quella ungherese, che si conferma di buon livello e non regala niente.

Il primo set è senza storia: il punteggio resta in bilico soltanto nelle fasi iniziali, poi Chieri scappa e chiude 25-16.

Molto più combattuta la seconda frazione che viene lottata punto a punto. Nelle fasi centrali le ospiti prendono un leggero vantaggio che conservano fino agli scambi conclusivi arrivando a guadagnare due palle set (22-24). Le chieresi le annullano entrambe e anche una terza sul 24-25, non ne concretizzano una a loro favore sul 26-25, infine cedono 26-28.

Nel terzo set Negro inserisce Nervini e Dervisaj. Si combatte punto a punto ma questa volta sono le biancoblù a ottenere un esiguo margine e difenderlo fino al 25-22 firmato da Dervisaj che vale la qualificazione.

Sestetto chierese rivoluzionato nel quarto set con la diagonale Antunovic-Dambrink, Ferrarini e Alberti al centro, Bah e Degradi in banda, Bonafede libero. L’andamento ricalca quello del terzo parziale ma a ruoli invertiti, col Vasas che esulta 20-25.

Anche il tie-break è all’insegna dell’incertezza e dell’equilibrio. La spunta Chieri 15-12.

All’esordio da titolare Dambrink mette a segno 25 punti (6 a muro) col 46% in attacco, per un meritatissimo premio di MVP. Chiudono in doppia cifra anche Alberti (13) e Cekulaev (10). Molto bene il muro con 21 punti diretti distribuiti fra otto giocatrici.

Nelle file ospiti la top scorer e trascinatrice è l’opposto Šunderlíková che mette a segno 33 punti.

Il commento a fine gara di Sara Alberti: «È stata una partita combattuta dalla prima all’ultima palla. Loro volevano vincere nonostante il passaggio del turno ottenuto da noi col terzo set. Siamo state brave perché comunque abbiamo portato a casa la partita e va bene così. Ora testa già alla prossima».

Negli ottavi di finale la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 se la vedrà con le francesi del Vandoeuvre Nancy. Andata in trasferta nella seconda settimana di gennaio, ritorno a Torino il 14 gennaio.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Vasas Obuda Budapest 3-2

Parziali (25-16; 26-28; 25-22; 20-25; 15-12)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 4, Dambrink 25, Alberti 13, Cekulaev 10, Degradi 9, Bah 5; Spirito (L); Antunovic, Nemeth 6, Dervisaj 6, Nervini 4, Ferrarini 6, Bonafede (2L). N. e. Gray. All. Negro.

VASAS OBUDA BUDAPEST: Carol Leite 1, Šunderlíková 33, Vilbert 6, Papp 10, Glemboczki 12, Ohwobete 10; Szalai (L); Fekete 1, Boskó, Kiss 9, Zsombók, Sinka, Juhár (2L). N. e. Csereklye. All. Athanasopoulos.

ARBITRI: De Baar (Paesi Bassi) e Schoenmakers (Belgio)

NOTE: presenti 2726 spettatori. Errori in battuta: 9-11. Ace: 3-10. Muri vincenti: 21-10. MVP: Dambrink.