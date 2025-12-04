Il BCC gioca una buona gara a Schio, che fa valere la sua forza

Primo periodo in equilibrio al PalaRomare: il BCC gioca con intensità e coraggio, mette la testa avanti con la tripla di Fontaine (13-16), prima che il Famila chiuda la frazione con un 9-0 che fissa il parziale sul 22-16. Nel secondo quarto, Schio alza l’intensità della propria difesa e trova il massimo vantaggio (+11, 31-20) al 14’: coach Cutugno ferma l’incontro. Nelle battute seguenti l’Autosped gioca alla pari delle avversarie, trovando buone soluzioni in attacco e chiude in svantaggio 43-34 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, Schio piazza una nuova accelerazione grazie a canestri con soluzioni al ferro, raggiungendo nuovamente la doppia cifra di margine. L’Autosped continua a disputare una buona gara, provando a resistere alla forza avversaria: al 30’ il punteggio è 65-51. Nell’ultima frazione, la formazione di casa gestisce il margine accumulato in precedenza, trova canestri importanti dalle giocatrici di maggiore talento per contenere gli energici tentativi di rientro avversari e conquista il successo per 79-66.

Le parole di Paula Suarez al termine della gara: «È stata una partita difficile contro una squadra molto forte, in cui ci sono stati prarziali e contro parziali nel corso dei quaranta minuti. Schio ha trovato le giocate decisive per indirizzare l’incontro nel terzo quarto, allungando nel punteggio.La squadra è in crescita, continuiamo a lavorare per il prosieguo della stagione».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Abbiamo giocato la partita che volevamo, non mollando e scendendo in campo a viso aperto contro Schio. Il livello degli allenamenti e della squadra sta crescendo, partita dopo partita. Contro le squadre di questo livello, ogni errore viene punito: ogni distrazione costa un canestro, negli ultimi minuti anche per questo motivo non siamo mai riusciti ad accorciare sotto la doppia cifra di ritardo»

Famila Wuber Schio-Autosped BCC Derthona 79-66

Parziali (22-16, 43-34, 65-51)

Schio: Zanardi, Verona 14, Conde 8, Panzera 2, Andrè 6, Zandalasini 19, Badiane 6, Keys 2, Shepard 19, Laksa 3. All. Lapena

BCC Derthona: Dotto 6, Kunaiyi 15, Fontaine 9, Conte 11, Toffolo, Leonardi 9, Fondren 4, Arado, Suarez 8, Melchiori 2, Penna 2. All. Cutugno