Il BCC gioca una buona gara a Schio, che fa valere la sua forza

Sconfitta per l’Autosped BCC Derthona al PalaRomare di Schio: la formazione allenata da Cutugno, al completo con il rientro di Arado, disputa una buona gara, rimanendo pienamente a contatto con le avversarie per quasi tre quarti. A cavallo tra terza e ultima frazione, infatti, il Famila produce il break decisivo che indirizza l’incontro. Nonostante le Giraffe ci provino fino alla sirena, la capolista conquista l’ottavo successo in altrettanti incontri disputati. L’Autosped torna in campo sabato 6 dicembre alle ore 18, alla Cittadella dello Sport, contro Brixia.
Primo periodo in equilibrio al PalaRomare: il BCC gioca con intensità e coraggio, mette la testa avanti con la tripla di Fontaine (13-16), prima che il Famila chiuda la frazione con un 9-0 che fissa il parziale sul 22-16. Nel secondo quarto, Schio alza l’intensità della propria difesa e trova il massimo vantaggio (+11, 31-20) al 14’: coach Cutugno ferma l’incontro. Nelle battute seguenti l’Autosped gioca alla pari delle avversarie, trovando buone soluzioni in attacco e chiude in svantaggio 43-34 all’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi, Schio piazza una nuova accelerazione grazie a canestri con soluzioni al ferro, raggiungendo nuovamente la doppia cifra di margine. L’Autosped continua a disputare una buona gara, provando a resistere alla forza avversaria: al 30’ il punteggio è 65-51. Nell’ultima frazione, la formazione di casa gestisce il margine accumulato in precedenza, trova canestri importanti dalle giocatrici di maggiore talento per contenere gli energici tentativi di rientro avversari e conquista il successo per 79-66.
Le parole di Paula Suarez al termine della gara: «È stata una partita difficile contro una squadra molto forte, in cui ci sono stati prarziali e contro parziali nel corso dei quaranta minuti. Schio ha trovato le giocate decisive per indirizzare l’incontro nel terzo quarto, allungando nel punteggio.La squadra è in crescita, continuiamo a lavorare per il prosieguo della stagione».
Il commento di coach Orazio Cutugno: «Abbiamo giocato la partita che volevamo, non mollando e scendendo in campo a viso aperto contro Schio. Il livello degli allenamenti e della squadra sta crescendo, partita dopo partita. Contro le squadre di questo livello, ogni errore viene punito: ogni distrazione costa un canestro, negli ultimi minuti anche per questo motivo non siamo mai riusciti ad accorciare sotto la doppia cifra di ritardo»
Famila Wuber Schio-Autosped BCC Derthona 79-66
Parziali (22-16, 43-34, 65-51)
Schio: Zanardi, Verona 14, Conde 8, Panzera 2, Andrè 6, Zandalasini 19, Badiane 6, Keys 2, Shepard 19, Laksa 3. All. Lapena
BCC Derthona: Dotto 6, Kunaiyi 15, Fontaine 9, Conte 11, Toffolo, Leonardi 9, Fondren 4, Arado, Suarez 8, Melchiori 2, Penna 2. All. Cutugno