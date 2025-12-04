Tuttosport.com
Il Club76 fa il pieno di vittorie nette

Tutti i risultati e commenti sulle gare disputate negli ultimi giorni
1 min
Il Club76 fa il pieno di vittorie nette

 

In Serie B2 L'Alba Volley vince 3-0 su Team Volley Lessona e si prepara all'insidiosa trasferta di sabato contro Pinerolo, per provare a blindare il terzo posto in classifica parziale.

In U18 il Club76 Fenera Chieri ha vinto 3-0 contro CUS Torino Under 18 (25-14, 25-16, 25-13). Fenera Chieri si aggiudica i tre punti in palio vincendo la gara senza incontrare molta resistenza. Chieri parte con Bonino in regia, le centrali Musaj e Mora, Agosto Voerzio e Arbore attaccanti con il subentro di Olivi opposto. Libero Stagnaro. Top scorer Arbore con 14 punti.

In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley-Club76 Playasti ha vinto contro Volley Roero per 3-0 (25-7, 25-10, 25-14). Una gara che permette al team biancoblù di dare spazio da subito a tutta la rosa, che si fa trovare pronta. Un match in controllo, dall'inizio alla fine.

In Under 14 Club76 Chieri Volleyball si è imposto 0-3 su 2Mila8Volley Domodossola (11-25, 20-25, 19-25). Vittoria importante a Domodossola, che fa riguadagnare il terzo posto in classifica. Domenica prossima partita decisiva contro Arona per il terzo posto del girone e l'accesso alla Fase Gold.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

