Cuneo Volley cade in casa contro Milano

I biancoblù non trovano la reazione voluta e cedono sotto l’offensiva milanese compromettendo la possibilità di conquistare punti importanti sul finale del girone d’andata
10 min
Cuneo Volley cade in casa contro Milano© Danilo Ninotto

Unico posticipo del turno infrasettimanale quello tra la MA Acqua S.Bernardo Cuneo e l'Allianz Milano, che in questo giovedì sera sono scese in campo al Palasport di Cuneo in Diretta Rai Sport e VBTV. Nonostante tutto il palazzo non ha deluso, con oltre 2.300 spettatori a tifare per i biancoblù; anche i milanesi sono stati sostenuti da una delegazione "power" di tifosi in trasferta.

Primi due set condotti a mani basse dai lombardi con percentuali nettamente superiori sia in attacco che in ricezione. I cuneesi non riescono ad andare oltre al 16° e 15° punto. Nel terzo set sembra iniziare un'altra partita; un gioco punto a punto, dove i biancoblù mantengono la mente lucida più a lungo, sostenuti dal palazzo che vuole portare a casa il parziale. Dentro per i padroni di casa Cattaneo al posto di Sedlacek sin dall'inizio. Sul 25-22 si chiude la terza frazione e si accende la speranza, che tuttavia si esaurisce presto. Il quarto set vede tornare in auge i milanesi che con il 25-17 chiudono set e partita con 3 punti importanti.

Eletto MVP del match l’opposto Ferre Reggers premiato da Daniele Bertolotti di Energia Pulita, sponsor del match day, che con i suoi 21 punti personali conquista anche il titolo di Top Scorer dell’incontro.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlaček e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L). 
Coach Piazza schiera: Kreling palleggio, Reggers opposto, Di Martino e Caneschi al centro, Recine e Otsuka schiacciatori; Catania (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Penso che ci siano situazioni in campo che in questo momento ci vedono in difficoltà, una coesione del gruppo che manca da un paio di partite e questo comporta il far fatica a reagire nelle situazioni complesse ed è un problema per una squadra che deve salvarsi e quindi cercare di fare punto sempre».

Prossimo appuntamento dei cuneesi Domenica 7 dicembre alle ore 18.00 nuovamente in casa, contro Rana Verona. Prevendita su Liveticket.it

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Allianz Milano 1-3   
Parziali (16-25, 15-25, 25-22, 17-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 2, Feral 16, Stefanović 5, Codarin 7, Sedlaček 1, Zaytsev 12; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo 7, Bonomi, Oberto, Sala. N.e. Giraudo, Copelli, Colasanti(L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 46%; Attacco: 41%; Muri 5; Ace 1.

Allianz Milano: Kreling 3, Reggers 21, Di Martino 6, Caneschi 5, Recine 14, Otsuka 15; Catania (L1); Staforini, Ichino, Masulovic. N.e. Benacchio, Argano. All.: Roberto Piazza. II All.: Nicola Daldello. Ricezione positiva: 55%; Attacco: 55%; Muri 13; Ace 2.

Durata set: 22’, 23’, 30’, 29’.                                                 
Durata totale: 104.
Arbitri: Ubaldo Luciani, Michele Brunelli, Giuliano Venturi.

