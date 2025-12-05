Derthona Basket: i biglietti per l'ultima sfida del 2025 contro Reggio Emilia 

Derthona Basket comunica che a partire da oggi, venerdì 5 dicembre, è scattata la vendita dei biglietti per l'ultima gara del 2025 della Bertram Derthona Tortona, in programma domenica 28 dicembre alle ore 18 alla Nova Arena di Tortona con la UNA Hotels Reggio Emilia, match valido per la tredicesima giornata di Serie A Unipol.
Ricordiamo che i biglietti per la sfida con i reggiani sono ulteriormente vendibili in combinata a prezzi scontati, fino a tutta la prossima settimana, con la partita interna di domenica 14 dicembre alle ore 16:30 con il Banco di Sardegna Sassari attraverso il Christmas Pack.
PREZZI
Questo il costo dei tagliandi nei diversi settori per la singola gara con Reggio Emilia:
|SETTORE
|NOME SETTORE
|PREZZO INTERO
|PREZZO RIDOTTO
(U18/Over65)
|UNIVERSITARI
|
P
|
Poltronissime
|
100€
|
|
|
C1-C2-C3
|
Poltrone
|
70 €
|
50 €
|
|
A3
|
Parterre Silver
|
70 €
|
49 €
|
|
A7-A9
|
Parterre Derthona
|
55 €
|
38 €
|
|
A2-A4
|
Parterre Bianconero
|
55 €
|
38 €
|
|
B2-B3-B4
|
Tribuna Bianconera
|
24 €
|
17 €
|
17 €
|
B7-B8
|
Tribuna Derthona
|
24 €
|
17 €
|
17 €
|
B6-B9
|
Tribuna Laterale Derthona
|
24 €
|
17 €
|
|
B1-B5
|
Tribuna Laterale Bianconera
|
24 €
|
17 €
|
|
G1-G2-G3
|
Curva Derthona
|
14 €
|
10 €
|
Due le modalità d’acquisto:
- online su derthonabasket.vivaticket.it
- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona nei seguenti orari di apertura:
- martedì 16:30 - 19:00
- mercoledì 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00
- giovedì 16:30 - 19:00
- venerdì 16:30 - 19:00
- sabato 10:00 - 12:30, solo vendita merchandising dalle 16:30 alle 19
Per gli studenti universitari, l’acquisto è possibile solo recandosi presso il nostro Store presentando il libretto universitario.