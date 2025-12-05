Tuttosport.com
Derthona Basket: i biglietti per l'ultima sfida del 2025 contro Reggio Emilia 

La gara è in programma domenica 28 dicembre alle ore 18 alla Nova Arena di Tortona
11 min
Derthona Basket: i biglietti per l'ultima sfida del 2025 contro Reggio Emilia © Agenzia Ciamillo-Castoria

Derthona Basket comunica che a partire da oggi, venerdì 5 dicembre, è scattata la vendita dei biglietti per l'ultima gara del 2025 della Bertram Derthona Tortona, in programma domenica 28 dicembre alle ore 18 alla Nova Arena di Tortona con la UNA Hotels Reggio Emilia, match valido per la tredicesima giornata di Serie A Unipol.

Ricordiamo che i biglietti per la sfida con i reggiani sono ulteriormente vendibili in combinata a prezzi scontati, fino a tutta la prossima settimana, con la partita interna di domenica 14 dicembre alle ore 16:30 con il Banco di Sardegna Sassari attraverso il Christmas Pack.

PREZZI
Questo il costo dei tagliandi nei diversi settori per la singola gara con Reggio Emilia:

 

SETTORE NOME SETTORE PREZZO INTERO PREZZO RIDOTTO
(U18/Over65)		 UNIVERSITARI

P

Poltronissime

100€

 

 

C1-C2-C3

Poltrone

70 €

50 €

 

A3

Parterre Silver

70 €

49 €

 

A7-A9

Parterre Derthona

55 €

38 €

 

A2-A4

Parterre Bianconero

55 €

38 €

 

B2-B3-B4

Tribuna Bianconera

24 €

17 €

17 €

B7-B8

Tribuna Derthona

24 €

17 €

17 €

B6-B9

Tribuna Laterale Derthona

24 €

17 €

 

B1-B5

Tribuna Laterale Bianconera

24 €

17 €

 

G1-G2-G3

Curva Derthona

14 €

10 €

 
 

 Due le modalità d’acquisto:

- online su derthonabasket.vivaticket.it 

- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona nei seguenti orari di apertura:

  • martedì 16:30 - 19:00
  • mercoledì 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00
  • giovedì 16:30 - 19:00
  • venerdì 16:30 - 19:00
  • sabato 10:00 - 12:30, solo vendita merchandising dalle 16:30 alle 19

Per gli studenti universitari, l’acquisto è possibile solo recandosi presso il nostro Store presentando il libretto universitario.

