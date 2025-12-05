La Reale Mutua Torino ’81 Iren sfida Waterpolo Milano alla Monumentale 

Per la quinta giornata di regular season la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca domani alla piscina Stadio Monumentale di Torino contro la Waterpolo Milano Metanopoli per cercare il terzo successo consecutivo in campionato. I ragazzi di Simone Aversa arrivano dal successo esterno in extremis per 12-13 contro l’Ancona e sono saliti al quarto posto in classifica. I lombardi, invece, nell’ultimo match di campionato, hanno perso per 13-14 contro il Bogliasco e si ritrovano al sesto posto a quota sei punti.

Simone Aversa presenta l’incontro: «Da qui alla sosta di Natale avremo tre partite in casa e abbiamo l'obbligo di fare nove punti. Domani affrontiamo la Metanopoli, squadra imprevedibile e sempre preparata. Noi dobbiamo muovere la classifica e rimanere agganciati alle prime posizioni. Dopo l'ottima prova di squadra di Ancona, da cui siamo tornati con tre preziosi punti, non dobbiamo fare passi falsi. Ci manca ancora Andrea Maffè che è un giocatore importante per il nostro gioco, ma la squadra è coesa e concentrata, tutti sono coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati».

La partita si disputerà sabato 6 dicembre alle ore 18:00 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Torino81live” a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

QUINTA GIORNATA DI SERIE A2M GIRONE NORD

Futurenergy R.N. Sori – Piacenza Pallanuoto 2018

AGN Energia Bogliasco 1951 – Pallanuoto Bergamo

Chiavari Nuoto – Spazio R.N. Camogli

R.N. Arenzano – Dream Sport

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Waterpolo Milano Metanopoli

Mobilpesca Lavagna – Vela Nuoto Ancona

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 10, Spazio R.N. Camogli 9, Futurenergy R.N. Sori 8, Reale Mutua Torino ’81 Iren 7, Vela Nuoto Ancona 6, Waterpolo Milano Metanopoli 6, Mobilpesca Lavagna 6, AGN Energia Bogliasco 1951 6, Piacenza Pallanuoto 2018 6, Dream Sport 3, R.N. Arenzano 3, Pallanuoto Bergamo 0.